Российский дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал самарские мусорки

Известный российский дизайнер Артемий Лебедев оставил очередную рецензию на своем сайте. На этот раз ему не понравились обновленные в преддверии чемпионата мира по футболу — 2018 урны на улицах Самары.

Оставить рецензию на новые мусорки с изображением Ладьи дизайнера попросил некто под ником dd.

— В Самаре установили новые урны к чемпионату мира по футболу. Как вам? — спросил пользователь, прикрепив фотоснимок переполненной мусорки.

Свое мнение Артемий Лебедев выразил, как и всегда, крайне емко.

— Полный треш, — рецензировал дизайнер.