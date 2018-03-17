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Российский дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал самарские мусорки
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Российский дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал самарские мусорки 

63.ru 18 часов назад
Фото: 63.ru
Известный российский дизайнер Артемий Лебедев оставил очередную рецензию на своем сайте. На этот раз ему не понравились обновленные в преддверии чемпионата мира по футболу — 2018 урны на улицах Самары.
Оставить рецензию на новые мусорки с изображением Ладьи дизайнера попросил некто под ником dd.
— В Самаре установили новые урны к чемпионату мира по футболу. Как вам? — спросил пользователь, прикрепив фотоснимок переполненной мусорки.
Свое мнение Артемий Лебедев выразил, как и всегда, крайне емко.
— Полный треш, — рецензировал дизайнер.
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