Как дизайнер оформила двухэтажную квартиру в Хамовниках

На двух этажах в московской новостройке нужно было разместить большую общую зону и три спальни. Разработка планировки усложнялась наличием мансардного этажа — именно здесь в итоге дизайнер разместила кухню, столовую и гостиную. Не забыли и про системы хранения: почти все они спроектированы и сделаны на заказ.

Квартира, которую приобрели заказчики, нестандартная: в ней два этажа и мансардные окна. Перед дизайнером Ольгой Солнышковой поставили непростую задачу: создать удобный и функциональный интерьер для семьи с двумя разнополыми детьми с большой разницей в возрасте (дочери — 16 лет, сыну — 7 лет).

«Особенность квартиры — мансардный этаж. Застройщик предлагал поделить его на крохотные спальни: в них даже шкафы бы не поместились, — рассказывает Ольга Солнышкова. — В итоге я решила поменять функционал этажей: теперь личные комнаты находятся внизу, а общую зону кухни-гостиной сделали наверху. За счет открытой планировки создается ощущение загородного интерьера».

Пространство второго этажа с мансардным потолком использовали по-максимуму: возле окна обустроили рабочее место, на двух диванах перед телевизором может расположиться семья с друзьями. Кухня небольшая, но функциональная: есть кухонный остров и обеденный стол.

«На первую встречу заказчица принесла подборку интерьеров из журналов в стиле американской классики и абсолютного минимализма, — рассказывает дизайнер. — Хотелось что-то среднее: в итоге у нас получилась сдержанная, чистая американская классика. И материалы мы выбрали соответствующие: мрамор, краску, американский орех для пола».

В прихожей сделали шкаф для верхней одежды. Также в гостиной получилось сделать большую отдельную гардеробную: в ней можно хранить бытовые приборы, чемоданы и редко используемую сезонную одежду.

Ольга Солнышкова предложила не загромождать пространство мансарды перегородками, контрастной отделкой и сложными текстурами. Заказчица была согласна: ей с самого начала хотелось светлый просторный интерьер. Интересно, что на основной серо-бежевый оттенок ее вдохновил цвет фасада Музея Москвы на Зубовском бульваре — именно его видно из окон.

Мебель выбирали в соответствии со сдержанным стилем американской классики и модерна. Добавили ненавязчивый декор и мягкие ткани: получился по-настоящему уютный элегантный интерьер, в котором можно почувствовать себя в загородном доме и отдохнуть от городской суеты, находясь при этом в центре Москвы.

Кухня-гостиная Отделка: на полу и на фартуке натуральный мрамор, Botticino Напольное покрытие: паркетная доска, американский орех, Coswick Мебель: диваны, Galimberti Nino; кухня Avenue, Aster Сucine; журнальный столик, комод и обеденный стол — все Selva Освещение: люстра и лампы, Visual Comfort, салон Visual Comfort Gallery; Ковер: Barbara Barry, салон Tapis Rouge Декор: картина «Трава под солнцем», художник Виктор Седов, агентство Art Ru; римские шторы, Fabricut

Коридор 1 этажа Освещение: бра, Visual Comfort Gallery Декор: портьера, Mark Aleksander; декоративное дерево, Jonathan Adler, салон Design Place

Прихожая Освещение: мветильники Visual Comfort Gallery Мебель: встроенный шкаф и дверь по эскизам дизайнера, Attribute

Спальня Отделка: обои, Thibaut Мебель: кровать, Meridiani Декор: покрывало, Robert Allen; портьера, Holland & Sherry; фотография над кроватью, Trowbridge

Ванная комната на 1 этаже Отделка: мрамор, Volakas Освещение: бра, Ralph Lauren

Гостевой санузел на 2 этаже Отделка: плитка, Grazia