Яркий интерьер дома с гостиной для детей

Сплошной длинный коридор с L-образной пристройкой — таким впервые увидела этот дом дизайнер Мария Спик в английском округе Чилтерн, что в часе езды от Лондона. И была категорична: с такой планировкой о хорошем интерьере останется только мечтать.

Заказчики — пара с сыновьями семи, пяти и двух лет — пожали плечами и согласились на переделку, суть которой заключалась в преобразовании L-образной конструкции дома в квадратную.

Впоследствии пришлось заново перестилать крышу, но это того стоило: благодаря перепланировке в доме и пространства заметно прибавилось, и дышать стало свободнее. Чтобы усилить это впечатление Мария врезала в одну из стен внутреннее окно и заменила несколько глухих дверей дверьми с стеклянными вставками.

Стилистика будущего интерьера была определена классической архитектурой григорианского дома с декоративными колоннами и парадным входом в центре.

Впрочем, заказчики не ждали консервативных решений. В приоритете семьи было создать обстановку под себя и сделать ее максимально комфортной для детей.

Здесь заказчики и дизайнер совпали в мнениях на все сто. Каждый из них убежден: не нужно отводить под детское пространство одну-две комнаты, тотально декорировать их кричащим текстилем и пластиковой мебелью, а основную обстановку дома оформлять исходя только из пожеланий старших: лучше деликатно и с юмором интегрировать «детство» во взрослый интерьер.

Так в доме появились насыщенные оттенки, ироничные подушки с изображениями щенков и оленят, картины-иллюстрации и трогательные обои с детскими и совсем не шаблонными принтами. В планировку дома включили отдельную гостиную для мальчишек, которую от основной гостиной отделяют раздвижные двери из красного дерева.

Завершающим этапом в работе над домом было обновление постройки бывшей конюшни. Теперь это кабинет главы семьи, но, когда сыновья вырастут, кабинет планируется отдать им для учебы. Как ни крути, все лучшее — детям.