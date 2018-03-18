Как скрыть неровности стен: 8 дизайн-хаков

Неровные стены — одна из самых частых проблем в наших квартирах, но не всегда есть время и желание делать капитальный ремонт и проводить выравнивание. Дарья Михайлова рассказала о несложных способах замаскировать изъяны.

С помощью виниловых или флизелиновых обоев с ярким орнаментом можно легко замаскировать дефекты стены. Кстати, фотообои тоже прекрасно подойдут — только пусть они будут матовыми.

Материал идеально скроет незначительные неровности и к тому же усилит звукоизоляцию. Благодаря естественной структуре и природному рисунку вагонка отлично вписывается в скандинавский и эко-стиль, прованс и кантри. А еще вы сможете выкрасить вагонку в любой цвет.

Чтобы не было ассоциации с дачным интерьером, обшейте материалом только одну стену, которую необходимо выровнять.

Это экологичный, гипоаллергенный, легкий в установке материал. К тому же пробковые панели долговечны, хорошо чистятся, обладают звукоизоляционными свойствами.

Прекрасно смотрятся в просторных помещениях. Деревянные панели, как и пробковые, создают дополнительную звукоизоляцию. А поскольку материал довольно дорогой, можно заменить его панелями, стилизованными под дерево.

Стену можно задекорировать шторой или тканью. Выбирайте материал сложного состава, устойчивый к выцветанию, вытиранию и грязи. Впрочем, без стирки, конечно, все равно не обойтись.

Чтобы отвлечь внимание от неровных стен, переключите его на броские аксессуары. Крупноформатные панно, картины, постеры, скульптуры, посуда, цветы, фотографии и ковры помогут обыграть неровности и удачно разбавят интерьер.

Самый простой способ: поставьте к стене шкаф, стеллаж или повесьте полки — беспокоиться о дополнительном декоре не придется.

Идеально обыграет неровную стену стиль лофт, фишка которого — необработанные материалы и грубые текстуры. Этот вариант подойдет не каждому, но если решитесь — стену можно даже не красить.

Иллюстрации: дизайн-проекты Дарьи Михайловой.