Скандинавский интерьер: 20 примеров чистого стиля

Об истоках популярности скандинавских интерьеров на наших просторах мы писали много. Основная мысль проста: в России и Швеции климат очень схож, и в некотором отдалении от больших городов большую часть года в пейзажах преобладают оттенки снега и древесины. Временами проглядывает зелень. Вот вам и основная палитра скандинавских интерьеров. Минимализм, простота и функциональность скандинавских интерьеров также близка многим из нас.

Вот такие скандинавские кухни сейчас всё чаще можно встретить в наших российских домах и квартирах.

Кабинеты в скандинавских интерьерах совершенно гениальные. Оформить их можно как угодно — оттолкнуться от голого минимализма и строгой функциональности, чтобы рвануть к творческому разгулу, дышащему вдохновением.

Кожа, мех и дорожки с бахромой — вполне естественны для северных стран. Выбирайте варианты в белой и кремовой палитре — они максимально характерны для скандинавских интерьеров.

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Декор, а вернее его оформление, в скандинавских интерьерах подбирается по принципам контраста и минимализма.

Снег, земля, древесина, серые облака и редкие ели вдали — это основная палитра большинства скандинавских интерьеров.

Скандинавские интерьеры подойдут людям с очень богатым воображением и творческой работой — любимой, но утомительной.

Существует мнение, что скандинавские интерьеры — это холодно и скучно. Мы вас уверяем, любой стиль можно воплотить в самом неприглядном и неуютном виде. Но что ещё важнее — это запрос конкретного человека, желающего видеть свой дом в определённом образе. Другими словами, если вам нравится скандинавский стиль, не пугайтесь его холодности, Скандинавия многолика.

Грубое фактурное дерево — это любимая фишка скандинавских интерьеров. Вот в такой лёгкой интерпретации оно особенно прекрасно.

Скандинавский интерьер — это шикарный плацдарм для экспериментов. Например, вот таких: намёки на японский стиль, два ковра один на другом, упрощённые формы 60-х и много зелени. Почему-то кажется, что в окно должен пробиваться шёпот прибоя.

Обратите внимание на работу с чёрным цветом в этом скандинавском интерьере — всё чёрное, кроме подушки на диване, это так или иначе повторяющиеся тонкие линии.

Как ни странно, но именно белые скандинавские интерьеры помогут вам понять, что цвета не стоит бояться. На белый фон можно положить любой оттенок и со временем сделать вывод — можно с ним сжиться или нет.

Чёрные оконные рамы — это ещё одна прекрасная особенность скандинавских интерьеров, которую сейчас всё чаще можно встретить в домах самой разной стилевой направленности.

Для скандинавских интерьеров занавеси на окнах совершенно нехарактерны, но при желании вполне возможны.

В скандинавском интерьере в определённом количестве возможны любые цвета, но самый яркий и живой из них — это зелёный, который чаще всего проявляет себя в живых домашних растениях.

Маленькая кухня для скандинавского интерьера — это не беда и не огорчение, это ещё один способ проявить изобретательность и фантазию.

Всего пара деталей — и этот скандинавский интерьер стал женственным: подушки в пудровом розовом цвете, фото на стенах и живые цветы.

Маленькая гостиная, большое окно, высокие потолки и хрустальная люстра. Может, это белый цвет, может, просто много света — но это скандинавский интерьер выглядит невероятно уютным.

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