Продумываем дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной

Удивительно, почему даже в неплохих планировках часто так мало внимания и места уделяется входной зоне. Да, конечно, времени мы там проводим немного. Но как легко испортить впечатление о доме и даже о его хозяевах, если верхнюю одежду неудобно хранить, одеваться приходится в тёмном углу, а чтобы обуться, нужно согнуться в три погибели. И всё-таки ситуацию можно если не исправить, то уж точно изменить к лучшему. И мы знаем, как это сделать!

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Ремонт прихожей

Распространено мнение, что лучшая гамма для ремонта в прихожей — светлая, нейтральных оттенков. Да, этот приём действительно работает, но есть и другие неплохие варианты. Можно выбрать контрастный подход и комбинировать очень светлые и очень тёмные оттенки, например тёмные стены и светлый пол и потолок. А то и вовсе выбрать тёмную отделку, а мебель светлую. Темнота словно скрывает что-то, и нам кажется, что помещение гораздо больше, чем оно есть на самом деле.

Выручают и декоративные элементы на потолке и стенах — вроде плинтусов и молдингов, они перетягивают внимание на себя. По этому же принципу можно сделать совсем разные стены, например левую оставить белоснежной, а правую оклеить обоями с ярким крупным рисунком. А если продолжение прихожей — это узкий длинный коридор, который связывает все комнаты, можно попробовать расширить в них дверные проёмы.

Дизайн прихожей

Лучше всего при работе над дизайном прихожей оставить в ней и длинном коридоре, к которому она примыкает, минимум мебели. А если вам всё-таки требуется множество полок, шкафов и столиков, всю мебель лучше размещать по одной стене и выбрать для неё не тёмный оттенок или совпадающий с тоном стен. Постарайтесь отказаться от открытых поверхностей: множество мелочей загромождает пространство, и чем выше эти мелочи находятся, тем хуже.

По-настоящему изменить восприятие узкой прихожей и сместить акценты поможет, как всегда, освещение. Одних точечных светильников может быть недостаточно, лучше предусмотреть разные сценарии освещения. Хорошо, когда все светильники расположены на разных уровнях — люстра, бра, подсветка шкафа и полок, даже торшер, если для него найдётся место. Достаточно включить свет только в одном, самом тёмном углу, и вся прихожая покажется гораздо просторнее, чем она есть.

Интерьер прихожей

Настоящее спасение для тесного пространства и необходимая деталь в интерьере прихожей — это зеркало. Но хорошенько подумайте над его формой. Длинной, неширокое — очень удобный вариант, но узкий длинный коридор в этом случае покажется ещё хуже. Возможно, стоит выбрать круглое зеркало или несколько разных по форме и размеру. Такая интересная композиция украсит ваш дом. А если места совсем немного, на помощь придут зеркальные шкафы.

Многие люди предпочитают именно зеркальные шкафы-купе в прихожей прочим вариантам. Однако иногда распашные шкафы оказываются удобнее. Как ни странно, но вроде бы компактная система-купе на самом деле может съесть сантиметров десять ширины стены. В таком случае полноценный шкаф может просто не поместиться. Распашной шкаф тоже может иметь зеркальные дверцы, правда, верхнюю одежду придётся хранить не перпендикулярно, а параллельно стене. Но это не так уж и плохо.

И не забывайте об открытых системах хранения! Настенные и напольные вешалки выручают, когда прихожая совсем мала. Но помните, что вам придётся поддерживать порядок, чтобы не заваливать пространство у входа. И конечно, помимо одежды и обуви здесь мало что поместится. Но ведь для хранения всего необходимого у вас наверняка есть и другие места в доме?

Идеи для прихожей

Да, множество мелких деталей — неудачная идея для прихожей, но это не значит, что их совсем не должно быть. Одна яркая заметная картина на стене, панно, оригинальный светильник или коврик способны творить чудеса. И яркие пятна всё равно необходимы, даже если вы выбрали монохромный или двухцветный дизайн для прихожей. Пусть что-нибудь бросается в глаза! Даже большой букет цветов: много места он не займёт, и даже визуально разгрузит пространство.

Не забудьте и об удобстве. Даже если в прихожей места хватает всего-то только на одну вешалку, вы наверняка найдёте ещё немного на подвесную полочку, которая может иметь ящик для ключей и на которую можно поставить что-то из косметики и даже повесить маленькое зеркальце. Не помещается пуфик, а сидеть на чём-то нужно? Проблему решит откидное сиденье, как в вагоне поезда (вот уж где узкие коридоры). Выход есть из любого положения.

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