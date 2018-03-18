Подборка хитростей, как обустроить маленькую ванную комнату

Да, в современных новостройках ванные чуть удобнее, чем в хрущёвках, но всё-таки обычно они насчитывают 3—4 квадратных метра. А ведь все мы хотим с удовольствием принимать водные процедуры, с удобством перемещаться по комнате и хранить в ней всё необходимое. Неплохо бы ещё, чтобы в итоге ванная получилась стильной, красивой и современной. И всё это возможно, если знать, что делать.

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Ванная маленького размера

Вопрос, который неизбежно встаёт перед теми, кто хочет увеличить ванную комнату маленького размера: ломать стену между ванной и туалетом или нет. Если у вас большая семья, пожалуй, делать этого не стоит. Но удивительно, насколько легче пользоваться сантехникой в совмещённом санузле!

Ещё вы получите гораздо больше простора для фантазии и вариантов размещения мебели. Вы можете смело перенести унитаз, а вместо ванной комнаты завести душевую кабину или даже уместить и то и другое. Ведь очень часто проблема маленькой ванной даже не в площади, а в неудобной планировке. Впрочем, существует множество способов нейтрализовать все недостатки и без глобальных переделок.

Ремонт ванной комнаты

Во время ремонта в ванной комнате нужно обязательно избавиться от всего лишнего. Например, коммуникации прячут в короб или делают для них небольшую ступеньку. Если подобную проблему создает полотенцесушитель, от него можно отказаться в пользу электрического варианта. Очень часто на помощь владельцам маленьких ванных приходит угловая сантехника, например унитазы или рукомойники.

Самый просто способ сэкономить место — душевая кабина, причём её можно установить без поддона, только при помощи трапа и небольшого наклона в полу. Если вы всё-таки выберете полноценную ванну, подумайте, так ли вам необходима раковина, ведь умыться получится и без неё.

Не забудьте и о компактных стиральных машинах, в том числе совмещённых с сушилками. Кстати, существуют раковины, которые прекрасно встраиваются над стиральной машиной. С дизайнерской точки зрения не самый красивый выход, но зато удобно. Что касается унитаза, его лучше крепить к стене, чем к полу: так он словно будет парить в воздухе, и места станет визуально больше.

Дизайн ванной комнаты

От отделки тоже многое зависит, поэтому дизайн ванной комнаты имеет важное значение. Лучше отказаться от подвесных потолков, ведь они сразу отрежут от комнаты лишние десять сантиметров. Хорошее решение — пластиковые панели или зеркальный потолок. Вам будет казаться, что ванная комната в два раза больше, чем есть на самом деле.

Лучше отказаться от мелкой плитки и витиеватых орнаментов и остановиться на как можно более сплошных покрытиях. Например, стены можно частично выкрасить или оклеить обоями — они и места займут чуть меньше, и выглядят более цельно. И забудьте о том, что маленькие помещения должны быть светлыми. Можете сделать ванную хоть чёрной, и возможно, так она даже покажется просторнее.

Не бойтесь и ярких акцентов, но лучше выбирать однотонные варианты: с ними ощущение тесноты сменится желанием разглядывать детали. Глянцевые поверхности, в том числе цветные, работают не хуже зеркал. Может быть, стоит подобрать подобную мебель или стеновые панели?

Интерьер ванной комнаты

Как много зависит от освещения! Казалось бы, точечные светильники не занимают много места, а значит они идеальное решение. Да, они удобны, но если подсветить правильные зоны, можно акцентировать внимание на них и отвлечь от особенно тесных углов. На помощь вам приходят зеркала и полочки с подсветкой. Здорово смотрятся в интерьере ванной небольшие светильники-подвесы или массивная люстра, свисающая с потолка. Мягкий рассеянный свет создаёт уют и эффект камерности, а не тесноты.

Позаботьтесь и о том, чтобы дверь ванной открывалась наружу или была раздвижной. А вот от дверей-гармошек лучше отказаться — у них плохо со звукоизоляцией. Прозрачные раздвижные шторки для ванны — ещё один отличный способ разгрузить пространство: они лёгкие, прозрачные, не занимают много места, в то время как традиционная шторка собирается пышными складками и отвлекает на себя внимание.

Что касается хранения, вас спасут подвесные полки и шкафчики-антресоли. Кстати, не стоит игнорировать место над дверью. Аккуратно смотрятся и полки, встроенные в ниши. Если вам хочется иметь полноценный закрывающийся шкафчик, но нет места даже на тумбу под раковиной, поможет экран для ванны, за которым можно спрятать практически всё. Зачем пропадать месту за сплошной стеной из плитки, когда можно устроить потайное хранилище?

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