Уютная трёшка в серо-бежевых тонах с японской спальней

У дизайнера этого проекта получилось создать интересное, запоминающееся пространство с собственным характером и настроением.

Элина Мусина, дизайнер интерьеров

С отличием окончила Международную школу дизайна по специальности «дизайнер интерьеров жилых и общественных помещений». В профессии с 2011 года. Некоторое время работала в студии дизайна, с 2015 года практикует как частный дизайнер интерьеров. Не боится экспериментировать с цветом. Считает, что грамотная планировка — неотъемлемая часть любого интерьера. Творческое кредо: «Интерьер — это не просто место для проживания! Это история, в которой жители — главные герои!»

elinamusina.com Заказчики проекта — молодая пара. Квартира очень светлая, с высокими потолками — 3,35 м, а также нестандартно большими окнами. Из окон квартиры — потрясающий вид на Москву, их оставили максимально открытыми, чтобы иметь возможность любоваться городом.

Основным пожеланием заказчиков было совместить кухню с гостиной, сделав планировку просторной. Заказчики любят готовить вдвоём, поэтому упор был на большую и функциональную кухонную зону. Встречи с друзьями принято проводить в формате фуршета, сидя на диване и общаясь, потому от большого обеденного стола отказались в пользу барной стойки, а также небольшого стола у окна. (На случай, если понадобится большой стол, он может быть раскладным, ждать случая, хранясь в гардеробных запасниках.)

Девушка изучает языки, в том числе японский, поэтому в интерьере хозяйской спальни было решено использовать японские мотивы.

В соответствии с пожеланиями заказчиков интерьер должен иметь много зон для хранения, вместительную гардеробную, рабочее место в гостевой спальне, которую в будущем планируют переоборудовать в детскую.

Проблемным местом квартиры стал пилон, стоящий между кухней и гостиной, а также плита, которую он держит, выступающая на 20 см. Проблему выступа решили с помощью потолков, которые ритмично зонируют коридор, а также закрывают перекрытие в гостиной. А пилон обыграли с помощью стеллажа, оформив его со стороны кухни ламинатом.

В спальне также связующая плита выступала абсолютно неуместно — с помощью гипсокартона создали симметричную конструкцию и обвели потолок цветной линией.

Кухня: мебель сделана на заказ, барные и обеденные стулья — Calligaris.

Гостиная: диван — «Мир диванов», зона ТВ сделана на заказ, ковёр — Hoff.

Хозяйская спальня: кровать и тумбочки — «Лазурит», зона ТВ — Mr.Doors, стул — Panton Style, ковёр — Elegant Tapestry, декор — Zara Home.

Санузлы: плитка — Kerama Marazzi, напольное покрытие — Kerama Marazzi; мебель на заказ, санфаянс — Jacob Delafon, смесители — Ravak.

Гостевая: шкаф, стеллаж, стол, офисный стул — ИКЕА , диван — Geniuspark, ковёр — ИКЕА.

Обои — BN, краска — Little Greene, текстиль — anka.

Полы — ламинат, плитка — Italon, двери — ProfilDoors.

Серо-бежевая гамма, так горячо любимая всеми заказчиками, преобладает в интерьере гостиной. Римские шторы с электрокарнизом регулируются пультом управления. На стене за зоной ТВ в качестве отделки использована декоративная штукатурка.

В гостиной основным цветовым акцентом стал синий. Поскольку высота потолков 3,35 м, в этом проекте решили сделать фальшнакладки на двери, чтобы они визуально подчёркивали объём, а также смотрелись более пропорционально.

Японские мотивы ненавязчиво добавили в интерьер хозяйской спальни. Дизайнер проекта очень любит использовать прикроватные банкетки, если позволяет площадь (а это редкость). С помощью банкетки удобно готовить кровать ко сну — достаточно просто свернуть покрывало, не убирая с кровати. А утром развернуть.

Зону ТВ напротив кровати планировали с учётом дамского столика. При симметричной композиции интерьера он не стал скучным, хотя формы вторят друг другу. На потолке у окна имеется связующая плита. Чтобы не опускать потолок на 20 см, было решено отзеркалить выступающий элемент с помощью гипсокартона.

Ванная комната выполнена в синих тонах. В тумбе для раковины размещена стиральная машина. В ванной много мест для хранения.

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