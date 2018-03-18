Стильная трёшка с белыми стенами, большой ванной комнатой и живым декором

Вы любите живой декор? А экостиль в интерьере? Мы обожаем. Ведь как оказалось, растительный декор не только очень красивый, но и не требует особых усилий при уходе. У этой квартиры с белыми стенами, элементами хай-тек и экодизайна масса достоинств, но есть одно особенно выдающееся — по-настоящему большая ванная комната.

Татьяна Лейтан, архитектор-дизайнер

Получила высшее образование по специальности «архитектор» в НГАХА (Новосибирская архитектурно-художественная академия, сейчас НГУАДИ, но все окончившие этот вуз считают себя выпускниками именно НГАХА).

Кредо Татьяны: архитектурный подход к проектированию, где главное — создать пространство с настроением.

— Хозяйка обратилась к нам, когда ремонт был уже частично сделан. Перепланировка выполнена самой заказчицей со строителями. К нам она обратилась с просьбой переделать гостиную, потому что в результате ремонта пространство получилось угловатое, сложной формы.

Изначально стол стоял у окна, из-за чего места для дивана просто не оставалось. Мы решили переместить стол в самый центр дома, ведь здесь очень любят принимать гостей и собираться большой компанией.

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Диван у нас состоит из двух групп, одна из которых модульная. При желании в зоне основного дивана можно создать большую композицию.

В этом проекте очень неудобно располагалась дверь санузла — она выходила прямо в гостиную. Задача была не только её спрятать, но и не перегрузить пространство. Так появилась лёгкая перегородка, которую мы дополнили декоративным мхом. Общее цветовое решение гостиной сдержанное, почти монохромное, с яркими акцентами из мха. Кстати, один из плюсов такого «живого декора» — он не требует тщательного ухода, что особенно актуально для хозяев, которые часто путешествуют.

Изначально в нашем проекте не предусматривалась замена пола и потолка, но уже в процессе работ было принято решение максимально приблизить результат к желаемому. Сложность состояла в том, что сама кухня, двери и даже потолок уже были заказаны по старым замерам. В результате командной работы менеджеров, технологов и строителей нам удалось вовремя скорректировать размеры — и решение было найдено.

Более того, мы улучшили решение потолка. До нас была выполнена парящая подсветка — она была радужной, что очень не нравилось заказчикам. В новом решении подсветка получила тёплый и холодный цвет, а узел мы разработали таким образом, что даже если близко подойти к стене, ленту заметить невозможно.

Кухня — Giulia Novars, по нашим эскизам.

Стулья — Calligaris.

Тумбочка — Giulia Novars, на заказ.

Диван — «8 марта».

Журнальные столики — Pohjanmaan.

Люстра — Barcelona Design.

Комод и пуф в прихожей — Barcelona Design.

Двери — «Софья», модель SkyLine.

Текстиль — «Анка».

Двери — «Софья».

Обои в спальне — Cole & Son.

Тумбочка выполнена на заказ.

Комплектация санузлов — Eletti.

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