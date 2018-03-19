Пять шагов к созданию винтажного интерьера

Винтажный интерьер — это красиво, оригинально и роскошно. К тому же, дизайн «под старину» зачастую выглядит дороже обстановки в современном стиле при одинаковых затратах. Так считает Стивен Фанука — ведущий передачи «Ремонт за миллион» (12+) на телеканале Fine Living, который доступен в сетях кабельных и спутниковых операторов.

Стивен ремонтирует элитные дома и квартиры на Манхэттене, превращая и без того шикарные жилища в настоящие шедевры, — результаты своей работы он демонстрирует по субботам в 19:00 (МСК). Нередко заказчики Стивена оказываются поклонниками именно винтажного стиля. Впрочем, создать его можно и без помощи профессиональных дизайнеров — делимся пятью лайфхаками о том, как это сделать. Традиционные материалы в отделке вместо современных

Винтаж — это все, что относится к периоду 30-80-х годов прошлого века. Главное правило создания интерьера в таком стиле — смотреть, как было раньше, и брать на заметку. Поэтому о современных материалах в отделке — например, пластике или светодиодах, стоит забыть. Взамен следует использовать традиционные дерево, кафель, кожу и натуральные ткани (жаккард, шелк, хлопок). Пол в жилых комнатах лучше всего застелить паркетом, при этом можно соединить древесину разных пород и оттенков, создав особую игру цветов. Именно этот способ применил Стивен Фанука, ремонтируя довоенный дом в одном из выпусков передачи «Ремонт за миллион» (12+).

Для пола в ванной комнате и кухне прекрасно подойдет кафель — именно его использовали в отделке нежилых помещений несколько десятилетий назад. Потолок можно покрыть обычной белой краской или отважиться на лепнину — она будет особенно кстати. Никаких натяжных или многоуровневых потолков: в интерьер «а-ля середина XX века» они не впишутся. Важно, чтобы традиционные материалы использовались в отделке всех интерьерных элементов без исключений: даже если повесить на стену старинный гобелен, пластиковая оконная рама разрушит волшебство, поэтому окна и двери должны быть деревянными или металлическими. Натуральные «некричащие» цвета

Натуральные материалы диктуют правила цветовой гаммы для помещения: она тоже должна быть естественной, по большей части приглушенной. Рекомендуется использовать бежевые, золотые, синие и зеленые оттенки в разных интерпретациях. Из ярких цветов можно обратить внимание на рубиново-красный. Особое внимание стоит уделить узорам и орнаментам, которые служат неотъемлемой частью винтажного стиля. В первую очередь это растительные и цветочные принты, которыми можно украсить стены (в виде обоев или рисунков краской), шторы, обивку мягкой мебели и диванных подушек. В отличие от современного, в винтажном интерьере как нельзя кстати придутся ковры из натуральной шерсти — но не любые, а с соответствующими узорами, и только напольные. Для украшения стен лучше выбрать гобелены, картины или фотографии. Винтажная мебель

Если есть возможность купить антикварную мебель — это хороший вариант, но вовсе необязательный. Сегодня в магазинах можно найти множество предметов мебели, имитирующих старинный стиль — они создадут атмосферу ничуть не хуже, чем дорогостоящие диваны и трюмо из XX века. В конечном счете, речь ведь не идет о собрании музейной коллекции. Кстати, об упомянутых трюмо: сегодня их заменили более функциональные прихожие и столы, но в ретро-интерьер этот атрибут квартир наших бабушек впишется отлично. Как и камин — пусть он будет электрическим или вовсе декоративным, но это явный +1 в копилку винтажного стиля. Важные элементы интерьера — кровать и большой стол: это должны быть массивные деревянные модели, выступающие в роли доминанты. Сантехника и осветительные приборы

Винтажный стиль требует внимания к деталям. Поэтому стоит уделить время не только выбору мебели, цветов и материалов отделки, но и сантехники с осветительными приборами. Согласитесь, современная душевая кабина будет странно смотреться в кафельной ванной в стиле 50-х. Как и в случае с мебелью, искать раритет не обязательно, тем более что он, вполне вероятно, будет не в лучшем состоянии. В магазинах сантехники сегодня можно найти ванны и раковины в винтажном стиле на разные вкус и цвет. Ещё один важный элемент ретро-интерьера — осветительные приборы. Они могут либо разрушить очарование «старины», либо усилить его. Для создания образа подойдут хрустальные, металлические люстры и лампы под абажурами — например, бумажными или кружевными. Для них стоит выбрать лампочки тёплого желтого цвета, который создаст ощущение уюта. Декор

Когда «база» винтажного интерьера готова, самое время подумать о деталях. Они станут тем самым завершающим штрихом, который соберёт образ воедино. Главное — не переборщить и не превратить квартиру в подобие блошиного рынка. Кстати, именно на блошиный рынок можно отправиться на поиски предметов декора из прошлого. Они стоят дешевле, чем антикварная мебель, но тоже создают настроение. Интересным визуальным акцентом станет патефон или печатная машинка, хотя в маленьких помещениях разместить их будет затруднительно.

А вот зеркала рекомендуют устанавливать в том числе в небольших комнатах, чтобы визуально расширить пространство. Это может быть настенное или настольное зеркало в красивой винтажной раме. Стоит также уделить внимание содержимому шкафов и полок: их можно украсить винтажной посудой, механическими часами или черно-белыми фотографиями. Весьма кстати придутся букинистические книжные издания. Впрочем, можно просто обернуть бумагой с эффектом старины любые книги, придав им тем самым единый винтажный стиль.