Современный семейный дом под ключ за 8,2 млн рублей

Польская студия Home Koncept представляет нам очень интересный проект дома, который можно реализовать в России. Площадь этого дома — 200 кв. метров, не считая гаража площадью около 35 кв. метров.

Этот дом выглядит современно и стильно. Минимальные габариты участка для его возведения — 24 х 26,5 метра. Примерьте их на свой участок под застройку. Годится?

Кстати, угол наклона кровли здесь выбран оптимальный для России — 35 градусов, что делает крышу не только максимально адаптивной к нашим снегопадам, но и довольно элегантной.

Строить этот дом планируется на стандартном ленточном фундаменте. Стены здесь двухслойные — из пустотелого керамического блока (25 см) и утепления из минеральной ваты (17 см) либо пенополистирола (20 см). Железобетонные перекрытия позволяют сделать конструкцию мансарды максимально прочной. Лестница тоже железобетонная, но оформить её можно на любой вкус — деревом или другим материалом.

Стильная комбинированная отделка фасадов

Традиционная деревянная конструкция крыши покрыта керамической черепицей. Отопление запланировано на газовом котле, пол с подогревом есть в гостиной, на кухне, в столовой и в ванной. Остальные комнаты имеют стандартные радиаторы отопления.

Мнение редакции Roomble:

— Самый дешёвый способ отопления в загородном доме — это газовый котёл. Если участок газифицирован, то другие варианты практически всегда проигрывают. Но это не повод отказываться от тёплого пола!

Современная гостиная в стиле минимализм

В гостиной мы нашли не только современный модульный кофейный столик и модульный диван в стиле айри (айри — «воздушный», «невесомый», стиль дизайна интерьера, популярный в США), но и современный камин со стеклянным угловым экраном, который смотрится даже слегка футуристично.

Красивая кухня с островом и выходом в сад Для дизайна интерьеров проектировщики предлагают стиль минимализм. Светлая отделка, современный пол из керамогранита под бетон и акцентное освещение выглядят здесь очень привлекательно.

Кухня в этом доме имеет большую площадь и дополнена островом с барной стойкой. Оформленная в белом глянце и светлом дереве, она не входит в стоимость строительства, но рекомендована лично архитектором проекта.

Планировка первого этажа

Энергоэффективность дома вполне обычная. Показатель EР равен 92,8 кВт/ч/м2/год, что является средним, но вовсе не плохим значением. Так как утепление и материал для стен здесь стандартные, в целом другого ожидать и не приходится.

Планировка второго этажа

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Бюджет в 8,2 млн рублей получится при воплощении этого проекта в формате под ключ в Польше. Так как цены на рабочую силу и многие материалы у нас схожи, можно сказать, что с небольшими отклонениями цена вполне реальна и для Подмосковья.

Эта сумма включает в себя внутреннюю отделку и все коммуникации, но без мебели и стоимости самого участка.

Мнение редакции Roomble:

— Если вы захотите использовать более дорогостоящие материалы отделки, а также тёплое остекление, цена увеличится примерно до 10,5 млн рублей.

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