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Современный семейный дом под ключ за 8,2 млн рублей
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Современный семейный дом под ключ за 8,2 млн рублей 

Roomble.com 18 часов назад
Фото: Roomble.com
Польская студия Home Koncept представляет нам очень интересный проект дома, который можно реализовать в России. Площадь этого дома — 200 кв. метров, не считая гаража площадью около 35 кв. метров.
Этот дом выглядит современно и стильно. Минимальные габариты участка для его возведения — 24 х 26,5 метра. Примерьте их на свой участок под застройку. Годится?
Кстати, угол наклона кровли здесь выбран оптимальный для России — 35 градусов, что делает крышу не только максимально адаптивной к нашим снегопадам, но и довольно элегантной.
Строить этот дом планируется на стандартном ленточном фундаменте. Стены здесь двухслойные — из пустотелого керамического блока (25 см) и утепления из минеральной ваты (17 см) либо пенополистирола (20 см). Железобетонные перекрытия позволяют сделать конструкцию мансарды максимально прочной. Лестница тоже железобетонная, но оформить её можно на любой вкус — деревом или другим материалом.
Стильная комбинированная отделка фасадов
Традиционная деревянная конструкция крыши покрыта керамической черепицей. Отопление запланировано на газовом котле, пол с подогревом есть в гостиной, на кухне, в столовой и в ванной. Остальные комнаты имеют стандартные радиаторы отопления.
Мнение редакции Roomble:
— Самый дешёвый способ отопления в загородном доме — это газовый котёл. Если участок газифицирован, то другие варианты практически всегда проигрывают. Но это не повод отказываться от тёплого пола!
Современная гостиная в стиле минимализм
В гостиной мы нашли не только современный модульный кофейный столик и модульный диван в стиле айри (айри — «воздушный», «невесомый», стиль дизайна интерьера, популярный в США), но и современный камин со стеклянным угловым экраном, который смотрится даже слегка футуристично.
Красивая кухня с островом и выходом в сад  Для дизайна интерьеров проектировщики предлагают стиль минимализм. Светлая отделка, современный пол из керамогранита под бетон и акцентное освещение выглядят здесь очень привлекательно.
Кухня в этом доме имеет большую площадь и дополнена островом с барной стойкой. Оформленная в белом глянце и светлом дереве, она не входит в стоимость строительства, но рекомендована лично архитектором проекта.
Планировка первого этажа
Энергоэффективность дома вполне обычная. Показатель EР равен 92,8 кВт/ч/м2/год, что является средним, но вовсе не плохим значением. Так как утепление и материал для стен здесь стандартные, в целом другого ожидать и не приходится.
Планировка второго этажа
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Бюджет в 8,2 млн рублей получится при воплощении этого проекта в формате под ключ в Польше. Так как цены на рабочую силу и многие материалы у нас схожи, можно сказать, что с небольшими отклонениями цена вполне реальна и для Подмосковья.
Эта сумма включает в себя внутреннюю отделку и все коммуникации, но без мебели и стоимости самого участка.
Мнение редакции Roomble:
— Если вы захотите использовать более дорогостоящие материалы отделки, а также тёплое остекление, цена увеличится примерно до 10,5 млн рублей.
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