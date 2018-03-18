Смешать но не взбалтывать: классика и лофт в одной московской квартире

Объектом этого дизайн-проекта стала квартира для семьи из двух человек, свободной планировки, в ЖК «Наследие». В ходе перепланировки необходимо было предусмотреть спальню, детскую, ванную, санузел, взрослую и детскую гардеробные, кладовую, прихожую, холл и объединить кухню-столовую с гостиной.

Екатерина Сараева, дизайнер интерьеров

перейти на профиль

Дизайнер, управляющий партнёр студии интерьерных решений «ДЕСАПТ».

Нескoлькo лет назад, имея за плечами высшее oбразoвание, окoнчила с oтличием Мoскoвский гoсударственный университет культуры и искусств и Сoвременную шкoлу дизайна по специальности «дизайн интерьера».

Автор статей на roomble.com, 4living.ru и « РИА Недвижимость», финалист конкурса PinWin «Главный конкурс фестиваля мебели и предметов интерьера», постоянный участник программы «Фазенда».

— В своей работе руководствуюсь тем, что не бывает двух одинаковых проектов, так как самая важная деталь при создании интерьера — это его идея, а она всегда индивидуальна.

desapt.ru Проекты ВСЕ Квартира в ЖК «Садовые кварталы» Дизайн и ремонт коттеджа в посёлке Павлово. Домик для бабушки

Изначально интерьер квартиры предполагал равноправный союз классики и лофта, но выбранная в самом начале проектирования итальянская кухня коллекция Diesel фабрики Scavolini определила дальнейшее распределение пропорций. «Холодные» кухонные фасады из потёртого металла отлично сочетаются с «тёплыми» деревянными. Массивный раскладной обеденный стол из этой же коллекции уравновешен «воздушными» стульями Louis Ghost.

Планировочное решение гостиной основано на классических канонах. Центральным элементом стал камин, по бокам которого расположены этажерки, спроектированные по эскизам дизайнера. Симметрию поддерживают кресла «Авиатор» в паре с журнальным столом-сундуком «Ватсон». Дополняет мебельную композицию классический трёхместный диван Bensington с кожаной обивкой и каретной стяжкой.

В едином пространстве кухни-столовой-гостиной на стенах — плитка из старинного кирпича, дополненная фактурной штукатуркой «под цемент». Выбор кирпича, особенно на стене с камином, не случаен, а продиктован таким свойством кирпича, как теплопроводность.

На акцентной стене — декоративные полотна студии ARTFN, отражающие идею проекта, с классическим орнаментом и лофтовой фактурой «под бетон».

Наличие панорамных окон в проекте ограничивает выбор радиаторов по высоте. Радиаторы Dia Norm Delta от «АРТ-Технологии» идеально подошли для проекта, поддержав тему брутальности и металла.

Пол выложен состаренной инженерной доской WildWood от Finex, дополняющей тему лофта пространства.

В планировочном решении спальни необходимо было, помимо традиционного наполнения кроватью «Шератон» от Estetica и комодом «Лакона» от Dream Land, предусмотреть рабочую зону и место для хранения вещей, при этом не перегружая пространство. Дизайнер спроектировала шкаф-купе с безрамными фасадами и скрытой рабочей зоной. Удобное кресло Swan на колёсиках при необходимости можно легко переставить.

Дуэт классики и лофта поддерживают акцентые стены в спальне. Одна из стен выполнена из состаренного кирпича, выкрашенного в белый цвет, в паре с зеркальным панно, состоящим из тонких зеркальных пластин с фацетом.

Другая стена представлена фактурной штукатуркой «под бетон», на которой из штукатурки выполнены декоративные элементы в виде контуров классических люстр.

Тему зеркал поддерживает прикроватная тумба Reagan Eichholtz на контрасте со второй прикроватной тумбой-сундуком от LoftDesigne.

Чтобы детская не выбивалась из общей концепции интерьера, в ней были применены те же отделочные материалы — плитка из состаренного кирпича, как и во всём интерьере, и при этом обои из коллекции Textures от Covers, дизайн Quarry, которые дарят пространству уют и тепло.

Мебель, спроектированная дизайнером, детский шкафчик, стеллаж для хранения и вешалка-домик спокойного белого цвета в сочетании с «тёплым» деревом. Внутренняя поверхность стеллажа для игрушек — приглушённого жёлтого тона, который поддержан в текстиле и настольном светильнике.

Комод для хранения вещей — The Idea от THIMON, c весёлым принтом в виде сов. Двухместный диван — «Кенсингтон», выполнен в коже благородного оттенка с каретной стяжкой. Столик и стульчик — от ИКЕА

В ванной использована сантехника и мебель Migliore и Cezares. Шкаф для стиральной и сушильной машин спроектирован дизайнером. Плитка в цветах проекта, имитирующая белый мрамор, характерный для классических интерьеров, — Atlas Concorde. Акцентная стена выполнена плиткой под серый мрамор от Italon Ceramica. Чтобы интерьер ванной не превратился в классический, на полу деревянная плитка «под орех» Casa Dolce Casa.

На контрасте с ванной — санузел. Связующим элементом стал пол, выложенный плиткой под дерево Casa Dolce Casa, стены выполнены плиткой из старинного кирпича и снова плиткой Casa Dolce Casa из коллекции Stones and More. Cантехника — Migliore, Cezares и Burlington. Тумба для гигиенических принадлежностей спроектирована дизайнером.

Прихожая для создания целостности интерьера выполнена в тех же отделочных материалах: плитка из старинного кирпича и декоративная штукатурка «под бетон», пол — керамогранит от Casa Dolce Casa.

Чтобы визуально уравновесить входную дверь стандартной высоты и использованные в проекте высокие двери, над входной дверью сделана декоративная накладка. Зеркало в багете зрительно увеличивает пространство прихожей и стилистически поддерживает классическую составляющую интерьера.

Световой сценарий выполнен несколькими видами подсветки. Точечные накладные светильники — Led Monster и Donolux. Люстры — «Чикаго» от Dantone и Firenze от Dоnolux, подвесы в спальне — Lantern и Kasbah от Eichholtz.

В статье представлены визуализации, идёт реализация проекта.

Визуализатор — Анастасия Евдонина.

Читайте также:

Мы узнали, как обустроить футуристический лофт с суперкухней

Квартира за 95 миллионов долларов: за что такие деньги?

Как живут фотографы: яркая двухуровневая квартира с панорамными окнами