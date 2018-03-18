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20 с лишним идей контента для дизайнеров в Instagram
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20 с лишним идей контента для дизайнеров в Instagram 

Roomble.com 16 часов назад
Фото: Roomble.com
Интернет-маркетолог Антон Романов условно разделяет контент в Instagram на три вида: информационный, где вы делитесь полезными сведениями с аудиторией; развлекательный, где проводите опросы, розыгрыши и тому подобное; продающий, который продаёт вас как эксперта. Более подробно о каждом типе контента Антон расскажет далее.
Антон Романов, интернет-маркетолог
Специализируется на привлечении новых клиентов из Интернета для дизайнеров интерьера и архитекторов, мебельных компаний и компаний из строительно-ремонтной отрасли.
Информационный
— В первую очередь — ответы на вопросы или часто задаваемые вопросы. Название рубрики не имеет принципиального значения, главное — смысл. В один пост можно уложить топ-5, топ-10 вопросов от заказчиков, на которые вы и отвечаете. Новые вопросы можно черпать из Direct. Если ведёте в аккаунте не менее пяти рубрик, создайте условный навигатор по ним. Кратко поясните аудитории, что за рубрика, какой у неё хештег, о чём рассказываете в ней.
Рубрика «За и против», «Что делать сначала» и так далее. Варианты ограничены лишь вашей фантазией. Идеи также можно черпать из сервиса http://wordstat.yandex.ru. Например, вводите запрос «что сначала, двери или линолеум» — смотрите, сколько людей искало его в Яндексе, пишете пост. Популярно среди информационных постов также развенчание мифов. Берёте известный миф и проходитесь катком по нему — или не проходитесь. К информационным публикациям можно отнести ещё советы по выбору материалов.
Покажите подписчикам собственные топы и рейтинги. Подборки декора за месяц, топ-5 аксессуаров для гостиной. Рассказываете о том, что в моде, что будет в моде в ближайшие месяцы. Можно подстроить рубрику под сезон. Например, весенний декор в интерьере.
Расскажите подписчикам, «сколько стоит комната». Расписываете в публикации, какую комнату оформляли, какие предметы и по какой цене покупали, каких производителей использовали, общие затраты.
Объясните, как вы работаете, например, как выбираете материалы для заказчика. Показывайте процесс — почему выбрали то, а не другое; что понравилось, а что нет. Материал можно собирать в процессе походов по строительным центрам, фирменным магазинам производителей.
Расскажите, где находите вдохновение. Полезная книга, журнал, статья, заметка — поделитесь с подписчиками. Заодно покажете себя как эксперт.
Развлекательный
Проводите опросы с помощью Stories. Главное — ваша искренность и понимание аудиторией, что это не для галочки. О чём спрашивать? Подойдёт декор к комнате или нет, какой цвет обоев лучше для спальни в вашем новом проекте и так далее.
Устраивайте конкурсы. В качестве приза — сертификат на дизайн-проект, скидка на дизайн-проект, личная консультация в течение часа по Skype. Можно объединиться с партнёром-производителем и разыграть совместный приз.
Рассказывайте случаи из практики. Как бы между прочим, но связанные с вашей работой, проектами, заказчиками или партнёрами.
Продающий
Главное — это проекты. Если проектов много, публикуйте их поочерёдно с другими видами контента. Другой вопрос, если проектов мало или проекты есть, но заказчик не дал добро на их публикацию. В этом случае публикуйте проекты иностранных коллег. Их можно преподносить в качестве идей для вдохновения с последующим обсуждением.
Публикуйте отзывы клиентов. Можно попросить клиента опубликовать в его аккаунте отзыв о работе с вами с указанием ссылки на ваш аккаунт — далее вы репостите эту запись себе. Другой вариант — короткое видео с клиентом.
Демонстрируйте планировки. Рекомендую совмещать с фотографиями объекта и его историей. Сюда же относятся скетчи и эскизы. Людям интересно будет узнать, с чего всё начинается.
Рабочий процесс вообще часто завораживает аудиторию. Работа над проектом, рендеринг, выезды на стройку, работа строителей и так далее. Показывайте, что вы живёте проектами, что над ними работают живые люди.
Показывайте ход проекта. Берёте один-два проекта и периодически освещаете, на каком этапе они находятся, какие изменения произошли за месяц, какие материалы подбираете. Создавайте публикации из серии «было — стало». Визуально сталкивайте в одной публикации два фото — до и после.
Не забывайте рассказывать о своих публикациях в СМИ. В эту категорию я отношу и сертификаты, дипломы, прохождение мастер-классов, фотографии с выставок. Всё то, что лишний раз подчёркивает и подтверждает ваш опыт.
Проводите прямые эфиры, дайте людям возможность живьём увидеть вас, получить личную консультацию. Покажите таким образом, что вам не всё равно, что у вас есть ответы на все вопросы здесь и сейчас.
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