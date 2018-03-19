Как оформить бревенчатую баню: проект Юлии Соловьевой

Заказчики проекта живут в Москве, но в ближайших планах — переезд за город. Первым шагом стала покупка земельного участка и строительство просторной бани с отсылками к традиционному русскому стилю.

Именно так строили много десятилетий и даже веков назад — двухэтажная баня выполнена в технике ручной рубки. Гостиная, кухня и помывочные расположены на первом этаже, а на втором обустроили полноценную спальню.

Именно технология строительства стала отправной точкой в дизайне всего интерьера: архитектуру нужно было максимально гармонично соединить с внутренним пространством. «Рубленые дома не терпят искусственных материалов», — говорит дизайнер проекта Юлия Соловьева

Поэтому ставку сделали на натуральные материалы — дерево, широкоформатную доску на полу, глиняную плитку, известковую штукатурку в санузле — и природную цветовую палитру. А оттенили их и добавили контрастности с помощью кованых элементов.

В бане нашлось место даже системам хранения — в прихожей, раздевалке и спальне расположили вместительные шкафы. Остальную мебель подбирали крупногабаритную, броскую — чтобы она не потерялась на фоне бревенчатых стен.

По словам дизайнера, главная фишка этого интерьера в том, что его можно наполнять самыми разными по стилю предметами: обстановка от этого только выиграет. А это значит, что владельцы практически ничем не будут ограничены в выборе декора.

Но уже и сейчас в интерьере немало интересных деталей: например, стол-пень в гостиной, изготовленный под заказ специально для этого проекта. А всю мебель для кухонной зоны и бра с подвесами для гостиной сделали по авторским эскизам Юлии Соловьевой.

Отделка: плитка, Mainzu Бытовая техника: Smeg Мебель: стулья, «Дубль СВ»; стол, Salvage; диван, Moon; кресла-качалки, Dare Studio; тумбы, Tommy Bahama, Dialma Brown; кровать, Fratelli Barri; тумбы, West Elm; санфаянс, Villeroy & Boch; умывальник, Elghansa Текстиль: студия «Времена года» Освещение: Iron Chandelier, Gramercy Home, Art Lamp, Pottery Barn, Currey Company, Eichholtz, Feiss