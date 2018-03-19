Дизайн двушки с маленькой кухней на Смоленском бульваре

Дизайнеры немного скорректировали планировку двушки в сталинке: объединили санузлы и перенесли вход в кухню из гостиной. А чтобы сделать помещения просторнее, использовали только визуальные приемы: светлую цветовую палитру, стеклянные двери и невесомую прозрачную мебель.

Заказчица работает за границей и в Москве бывает наездами: ей не хотелось загромождать старую сталинку мебелью, а, наоборот, сделать ее просторнее и уютнее. Разработку проекта взяли на себя Ирина Кривцова и Ирина Бронникова.

Ванную комнату объединили с туалетом, вход в кухню заложили и сделали гардероб. Кухня маленькая, ее оставили в прежних границах, но есть одно преимущество: прозрачная дверь на балкон, через который проникает много света. Старый мусоропровод зашили в гипсокартон: его облицевали мелкой плиткой, чтобы он напоминал трубу от камина.

Для отделки стен использовали краску, а в гостиной будут интересные обои, имитирующие полки с книгами и декором. «Это некая обманка: помогает визуально заполнить пространство при довольно скудной меблировке», — рассказывает Ирина Кривцова. В гостиной и спальне на полу использовали паркет «елочкой» — он напоминает об истории дома и квартиры.

Заказчица предупредила дизайнеров, что ей не нужно много систем хранения, но их все равно достаточно. В спальне разместили шкаф и комод. Изготовленные на заказ шкафы выкрасили в цвет стен: они не «давят», а практически растворяются в пространстве. В прихожей, в образованной после перепланировки нише сделали гардеробную.

«Почти все помещения в квартире светлые — но не скучные, — рассказывает Ирина Кривцова. — В спальне мы выбрали для акцента нежный оливковый оттенок, в интерьер гостиной и кухни добавили смелую черно-белую плитку с рисунком. Насыщенный ягодный цвет стен в прихожей появился не случайно: заказчица давно хотела реализовать какое-нибудь необычное решение для интерьера».

Мебель подбирали по принципу «недорого и красиво». Системы хранения будут сделаны на заказ, что-то отреставрируют и перекрасят. Дизайнеры нашли много предметов мебели, которые кажутся невесомыми: например, маленький стол в кухне и прозрачные стулья, которые не загромождают пространство.

Для украшения использовали много вещей ручной работы. В прихожей разместили красивые вышивки, обрамленные в рамы. В ванной на стене повесили панно из засушенных растений. Картина над комодом в спальне — работа молодой художницы Варвары Ледневой. «Люстры в прихожей будем изготавливать на заказ: дизайн навеян люстрой La Malaquita, но нам она не подошла по размерам и по цене», — говорят дизайнеры.

Холл Отделка: краска, Farrow & Ball Напольное покрытие: плитка, Vives, коллекция Vodevil Освещение: бра, Giopato & Coombes

Гостиная Отделка: обои My museum, Wall & Deco; краска, Farrow & Ball Напольное покрытие: паркет, дуб, Finex Мебель: столики кофейные, INMYROOM Освещение: Giopato & Coombes, Cirque

Спальня Отделка: краска, Ressource Напольное покрытие: паркет, дуб, Finex Мебель: кровать (основание), Hilding-Anders.ru; кресло, ИКЕА , тумбы и столик кофейный, INMYROOM Декор: картина, художник Варвара Леднева Освещение: люстра, Restoration Hardware

Кухня Отделка: краска, Farrow & Ball; плитка, Self Classica Напольное покрытие: Vives, коллекция Vodevil Мебель: стулья, Cartell, La Marie; стол, INMYROOM Гарнитур: «Атлас Люкс» Бытовая техника: Kuppersberg Освещение: Lighstar, SLV Ванная комната Отделка: краска, Farrow & Ball; плитка, Self Classica Напольное покрытие: Vives, коллекция Vodevil Гарнитур: Roca Санфаянс: Roca Смесители: Cezares Освещение: Lightstar, Maytoni