Квартира на выходные: как ее лучше оформить?

Квартира расположена в комплексе, построенном в Сестрорецке, на территории бывшего пансионата «Дюны», на берегу Финского залива. Рядом — прекрасный хвойный лес. Заказчики купили ее для отдыха в выходные и просили сделать интерьер в стиле загородного дома.

Изначально квартира имела две комнаты и лоджию, но исходя из стиля, выбранного заказчиками, дизайнер Екатерина Логвинова решила объединить помещения в единое пространство.

В общем пространстве выделено несколько функциональных зон: рабочая, кухонная, зона сна и зона отдыха с фальш-камином.

От полноценной спальни владельцы отказались: им достаточно откидной кровати, которая раскладывается только на ночь. В конце концов, не спать же люди приезжают на побережье Финского залива.

Обеденный стол и стулья тоже складные и большую часть времени проводят в шкафу. Предполагается, что супруги будут доставать их оттуда только к приходу гостей, а в остальное время завтракать, обедать и ужинать за барной стойкой.

Хранение сосредоточено в прихожей: для одежды дизайнер выделила гардеробную, а для спортивного снаряжения — отдельный шкаф. Низкая полка возле входной двери служит одновременно и банкеткой, и шкафчиком для обуви. Сумки и головные уборы можно хранить в закрытых навесных полках.

Поскольку квартира предназначена для отдыха, дизайнер постаралась создать в ней «отпускное» настроение. На него «работают» и расслабляющая голубая цветовая гамма, и натуральные отделочные материалы, и мебель из массива, и декор.

Холл Отделка: краска, Caparol Напольное покрытие: паркет «елочка», Coswick Мебель: на заказ Освещение: потолочный светильник DesignLed

Гостиная Отделка: краска, Caparol Напольное покрытие: паркет «елочка», Coswick Ковер: Mehari 23064-6969 Текстиль: Zara Home Освещение: бра, Sconce Mouille$ потолочный светильник DesignLed

Спальня Отделка: краска, Caparol Напольное покрытие: паркет «елочка», Coswick Мебель: откидная кровать, Ergoroom; кофейный стол, Mushroom Ковер: Mehari 23064-6969 Текстиль: Zara Home Освещение: люстра над кроватью, Mоооi; потолочный светильник DesignLed

Кухня Отделка: краска, Caparol Напольное покрытие: паркет «елочка», Coswick Мебель: барный стул Iron Scaffold Bar stool; гарнитур изготавливается на заказ Бытовая техника: Bosh Смесители: Ravak Chrome set 09 Освещение: подвесы над барной стойкой Ideal Lux, потолочный светильник Odeon Light

Ванная комната Отделка: плитка c орнаментом, Peronda FS Original; плитка под дерево, Italon Напольное покрытие: Italon Освещение: потолочный светильник DesignLed