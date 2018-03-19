Очарование старины: 12 антикварных светильников на разные случаи

Антикварные светильники — просто находка для современного интерьера: ведь он сегодня хочет быть подчёркнуто индивидуальным. К счастью, мы живём в эпоху победившей эклектики, поэтому в интерьере всё дозволено — можно воплотить в жизнь чистый исторический стиль, а можно создать интересный «замес» в духе mix&match из разных элементов, и тут меркой будут не каноны стиля, а только вкус.

Пример чистого стиля — интерьер современного загородного дома, решённого в стиле модерн (по проекту архитектора Олега Карлсона с коллегами, АСБ «Карлсон&К»). Дом называется «Усадьба „Модерн“. Здесь всё сделано исторически точно: резьба по дереву, витражи, росписи — всё красиво варьирует орнаментальную тему мягких, текучих природных линий, характерных для стиля ар-нуво. И светильники тоже: плафоны, как ягоды, свисают с тонких, словно прогнувшихся под их тяжестью, „веточек“ корпуса.

Светильники с матовыми плафонами яйцевидной формы были очень актуальны тогда и снова востребованы сейчас: их форма воспринимается как комфортная и дружественная, они мягко рассеивают свет и в то же время хорошо освещают комнату. Это идеальный вариант „верхнего“ света. Недаром в этом проекте люстры такого типа — и в гостиной, и в столовой, и в кухне. В зависимости от размера комнаты нужно подбирать антикварные люстры с разным количеством плафонов. Чтобы осветить помещение рассеянным мягким светом, на маленькую комнату 10 кв м понадобится как минимум 3-4 лампочки по 40 ватт, а на комнату 20-25 кв м уже 7-8 лампочек. Почему рассеянный свет лучше, чем яркий? Да потому, что для уютного интерьера надо продумать несколько вариантов освещения, и тут огромную роль играет локальное освещение — свет настольных ламп и бра (но об этом чуть позже). В наше время можно найти антикварные люстры в похожем стиле. В Салоне старинного света „Жирандоль“ мы нашли интересные варианты — с двумя плафонами и с тремя.

Вот ещё один пример интерьера, в котором есть историческая правда, и это завораживает: интерьер московской квартиры, стилизованный в духе „старомосковской“. Высокие дверные порталы, наружная проводка… и конечно, аутентичный свет. Потолочный светильник и бра в прихожей — уже не яйцевидной, а пирамидальной формы.

А в гостиной плафоны люстры похожи на снаряды. Казалось бы, эпоха постмодернизма ещё не наступила, а такие смелые решения!

Один из самых модных сегодня исторических стилей — ар-деко. Однако вспомним о том, что ни один из исторических стилей не появился внезапно, в соответствии с принятой датировкой. Допустим, „годом рождения“ ар-деко считается 1925-й, но это только тот год Международной выставки в Париже, когда были подведены итоги, был сделан вывод о том, что появился такой новый стиль. На самом же деле ар-деко, как и любой стиль, существовал какое-то время в переходных формах, и эпоха конца ХIХ — начала ХХ века дала нам немало любопытных примеров того, как выглядели светильники, в которых есть что-то от ар-нуво (модерна), а что-то — от ар-деко. За эту живость образа мы и ценим антикварные вещи.

Так, в дизайне этой люстры с бронзовым каркасом, отделанным сверху металлом под серебро, ещё чувствуется поэтичность ар-нуво (в абрисе плафонов), но, в большей мере это предмет эпохи ар-деко — об этом говорит жёсткость линий каркаса и исполнение в белом цвете металла, столь любимом „эпохой джаза“. Великолепная вещь для парадной зоны квартиры.

В прихожей „старомосковской“ квартиры в уголке скромно прячется настольная лампа с белым матовым стеклянным плафоном, однако у неё есть гораздо более яркая „сестра“ — с зелёным плафоном. Такие лампы часто ставили в кабинетах и библиотеках: считалось, что зелёный цвет снимает напряжение с глаз. Сегодня, когда в моду вернулся жёлтый металл, очень актуально смотрится вариант настольной лампы на латунном основании.

Лампы такого стиля достаточно строги, и, если Вы подбираете светильник для гостиной или спальни, можно найти варианты и повеселее, и понежнее. Например, лампы в стиле „Тиффани“, в духе работ Эмиля Галле, или в стиле утончённых вещей, что делал выдающийся мастер Рене Лалик . Несколько таких светильников создадут уютные зоны, заставят забыть о высоте потолка (если полок низкий, сделайте акцент на настольные лампы, бра или очень низко размещённые одиночные светильники).

Лампы в стиле „Тиффани“ в своё время произвели фурор. Делал их наследник знаменитой ювелирной фамилии Луис Комфорт Тиффани (1848-1933), американский художник и дизайнер.

Именно он придумал, как перенести любимые многими витражи с ровной плоскости на объёмную поверхность плафона. Раньше цветные стёкла соединяли при помощи свинца, а Тиффани придумал делать это посредством медных полосок. Он приклеивал их к стеклу воском и припаивал друг к другу оловом. Получались яркие изящные изделия.

А теперь перенесёмся из Америки во Францию, где примерно в это же время творил выдающийся мастер Рене Лалик (1860-1945).

Что он только не делал: ювелирные изделия (в том числе для самой Сары Бернар) и вазы, светильники и стеклянные панели для интерьера, даже двери и колонны. Он разработал технологию выплавки стекла под давлением, а до того пользовался методом „исчезающего воска“, заимствованным из ювелирных технологий. Стекло было его страстью, он создавал нежные, мерцающие вещи с плавными переходами рельефа. Подлинники продаются на аукционах, но можно купить гораздо более демократичный светильник из стекла в духе Лалика (потому что в своё время массовое производство откликнулось на столь модный тренд). Теперь такие предметы ценятся как носители духа времени, современники эпохи.

Говоря об антикварном свете, нельзя обойти вниманием творчество другого знаменитого француза — Эмиля Галле (1846-1904), представителя искусства эпохи модерна и тоже новатора.

Дизайнер создавал выдающиеся произведения из цветного многослойного стекла, обрабатывая его при помощи резьбы и кислоты. Его работы напоминали камеи, только выточенные не из камня, а из стекла. Пример — эта люстра, выполненная в стиле Галле.

Сто лет назад и раньше, на стыке веков, создавали удивительные вещи. Если хорошо поискать, можно найти вещь с редким шармом, как этот будуарный фонарик из розового стекла. Совет: такой фонарь можно повесить над тумбочкой или над столиком в спальне на длинном подвесе, то есть так, чтобы он оказался достаточно низко (это сегодня модно).

Гораздо более редкие, по сравнению с лампами из стекла, светильники с фарфоровыми элементами, как эта люстра во французском стиле, на бронзовом каркасе с белыми фарфоровыми розами. Такая люстра будет гармонично смотреться в лёгком светлом интерьере с элементами французской классики.

Начиная с эпохи колоний, в Европе в моду вошёл стиль шинуазри. Он был составной частью рококо и барокко. Он не ушёл, когда в моду вошла неоклассика, а уж когда наступила эпоха ар-нуво и ар-деко, — занял лидирующую позицию. Сейчас шинуазри опять в тренде. Не обязательно шинуазри — это фарфоровые основания, декорированные в духе „китайщины“, не обязательно эмали… это может быть вот такой озорной дракончик.

Впрочем, „моду“ сегодня создаём мы сами. Каждый выбирает то, что ему нравится, и многие дизайнеры сегодня декларируют, что их любимый стиль (и вообще, ведущий стиль современности) — это timeless, то есть стиль „вне времени“. Мы выбрали вот эту „Девочку с собакой“ в качестве примера того, что может быть timeless. Потому, что за этой настольной лампой стоит своя история, она „живая“ и трогательная.

Классическая люстра с хрустальными подвесками — тоже предмет интерьера вне времени.

И напоследок­ — ещё один пример непохожей на другие оригинальной вещи в духе timeless: люстра с прозрачными плафонами, укреплёнными на раме в ряд. Мы видим сегодня у люксовых брендов светильники, отдалённо похожие на этот. А теперь посмотрим, с чего всё начиналось. С каких форм и идей. Интересно же!

Благодарим салон старинного света „Жирандоль“ за участие в подготовке материала.

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