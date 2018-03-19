Стартап из Y Combinator создал «мебельный конструктор». Клиенты могут собрать стол и превратить его в полку

Фото: Aalo

Американский стартап Aalo, ставший резидентом акселератора Y Combinator, представил альтернативу Lego — конструктор, позволяющий самостоятельно собирать мебель. Об этом пишет TechCrunch.

Основатели Aalo создали набор деталей, из которых клиенты могут собрать стол, стул и любую другую мебель. Все детали дополняют и заменяют друг друга, поэтому владелец «конструктора» может в любой момент разобрать надоевший стол и превратить его в книжную полку.

Фото: Aalo

Фото: Aalo

Фото: Aalo

Стартап предлагает заказать готовую мебель, которую в будущем можно будет разобрать и переделать. Сейчас на сайте доступны подставка для наушников, две книжные полки, вешалка, полка для обуви и еще семь позиций. Клиенты могут придумать дизайн мебели сами от начала до конца, заказав детали в разделе DIY.

Изображение: Aalo

Основатель Aalo Седжун Парк в прошлом был инженером Toyota и Lexus. Идея создания стартапа пришла к нему после неудачной покупки: он попытался укоротить полку, которая оказалась слишком длинной для его стены. Распилив ее, Седжун обнаружил, что полка почти полностью сделана из картона. Тогда он решил создать «конструктор», который позволит собирать мебель из качественных деталей и превращать ее во что-то другое, когда она перестанет быть нужной или наскучит.

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Седжун планирует расширить ассортимент и добавить новые функции. По его словам, в будущем система сможет анализировать детали в «корзине» покупателя и предлагать модели, которые он сможет собрать.

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