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Кинотеатр «Факел» в районе Лефортово отремонтируют
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Кинотеатр «Факел» в районе Лефортово отремонтируют 

Префектура Юго-Восточного административного округа 37 минут назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Кинотеатр «Факел» (шоссе Энтузиастов, 15/16) в районе Лефортово временно закрылся на ремонт.
— В рамках ремонтных работ в кинотеатре заменят кресла, восстановят вентиляцию, а также обновят интерьер, — сообщили в пресс-службе сети «Москино». — Кресла станут мягкими, а также будет увеличено расстояние между рядами для удобства зрителей.
Обновленный кинотеатр планируется открыть уже в мае этого года. Пока же посмотреть новинки кино, а также классику отечественного и мирового кинематографа можно во втором кинотеатре сети «Московское кино», расположенном на территории района Лефортово по адресу: улица Солдатская, дом 15.
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