Кинотеатр «Факел» в районе Лефортово отремонтируют

Кинотеатр «Факел» (шоссе Энтузиастов, 15/16) в районе Лефортово временно закрылся на ремонт.

— В рамках ремонтных работ в кинотеатре заменят кресла, восстановят вентиляцию, а также обновят интерьер, — сообщили в пресс-службе сети «Москино». — Кресла станут мягкими, а также будет увеличено расстояние между рядами для удобства зрителей.

Обновленный кинотеатр планируется открыть уже в мае этого года. Пока же посмотреть новинки кино, а также классику отечественного и мирового кинематографа можно во втором кинотеатре сети «Московское кино», расположенном на территории района Лефортово по адресу: улица Солдатская, дом 15.