Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов

Гостиная

Недвижимость, расположенная в каркасно-панельном высотном доме, в прошлом вполне могла принадлежать какому-нибудь стиляге (представителю молодёжной субкультуры 1960-х). Теперь же она досталась бизнесмену среднего возраста в качестве так называемой пиджачной квартиры, то есть места, где можно отдохнуть, переодеться, провести деловые переговоры. В вопросе обустройства жилища мужчина положился на приглашённых специалистов. Авторы спроектировали интерьер c элементами ретро и преобладанием бирюзового цвета, который призван напоминать владельцу о море и его увлечении яхтенным спортом.

Прихожая оформлена в нейтральной светло-бежевой гамме, причём полотно входной двери по цвету практически сливается со стенами. С помощью такого дизайнерского приёма входная зона визуально уходит на второй план, не привлекая к себе внимания

Перепланировка

В плане квартира представляет собой правильный прямоугольник с тремя окнами, предлагающими прекрасный вид на Москву с высоты птичьего полёта. Изменение контуров ненесущих межкомнатных перегородок было нацелено на то, чтобы сделать пространство более удобным и функциональным. Общественное помещение увеличилось в размерах и стало напрямую сообщаться со спальней и кухней. Прихожую и гостиную соединили открытым проёмом, благодаря чему увеличилась естественная инсоляция входной зоны. Несмотря на небольшую площадь приватного пространства, на его территории удалось запланировать вместительную гардеробную с раздвижными дверцами, отвечающую за хранение большей части хозяйских вещей. А для размещения верхней одежды и обуви в прихожей предусмот­рели встроенный шкаф. Влажное помещение стало просторней благодаря совмещению ванной комнаты и санузла, а также присоединению значительной площади коридора.

В пространстве под раковиной, за светлыми мебельными фасадами, изготовленными на заказ по эскизам авторов проекта, скрывается стиральная машина

При открытых дверях кухня становится продолжением парадной зоны. Для усиления визуального эффекта в их оформлении присутствуют одинаковые элементы и цветовые сочетания.

В собранном состоянии многофункциональный стол служит для завтраков в кухне, а при необходимости его можно использовать и для званого обеда или ужина, переместив в гостиную и разложив дополнительные боковые створки

Ремонт

В квартире заменили стяжку, вновь возведённые перегородки выполнили из пеноблоков. В качестве напольного покрытия в жилых зонах выступил ламинат с алюминиевым замком, в ванной комнате, прихожей и кухне — керамогранит разных форматов. Стены помещений выровняли и отделали флизелиновыми обоями под покраску с последующим тонированием водоэмульсионной краской. Уровень потолка потребовалось частично понизить с помощью гипсокартона для установки встроенных точечных светильников. Большое внимание авторы проекта уделили созданию в квартире комфортного микроклимата. Так, окна заменили на пластиковые с трёхкамерными стеклопакетами SIB-Design (глубина 70 мм) с термоблоком, созданные специально для российских условий. Подоконники выполнили из мрамора. Гостиную и спальню оборудовали кондиционером, а в холодное время года за отопление всех помещений жилища будут отвечать новые биметаллические радиаторы.

В открытом виде дверные порталы, размещённые друг напротив друга, образуют светлую анфиладу. Кухня обособляется с помощью раздвижных полотен со вставками из матового стекла

Дизайн

Тандем однотонных нейтральных поверхностей с яркими деталями обстановки (бирюзовыми и жёлтыми) — отсылка к эстетике ретро. Визитной карточкой 1960-х является также элегантный мятный оттенок, в который окрасили фасады нижних кухонных шкафов. В соответствии с выбранной стилистической концепцией подбирались и отдельно стоящие предметы мебели из MDF с глянцевым эмалевым покрытием. Несмотря на то что квартира предназначена для мужчины, в её декоре повсеместно присутствуют текстильные изделия из натурального льна и хлопка. А за «мужскую» составляющую отвечают корабельно-яхтенные аксессуары: фотографии с изображением парусников, настольная лампа и часы.

Стилистическая концепция хозяйской спальни построена на визуальном противопоставлении строгого мотива «решётки», прослеживающегося в дизайне изголовья кровати и постельных принадлежностей, и мягких, сильно выбеленных пастельных оттенков (бледно-оливковый, кофе с молоком, кремовый)

Морская тема в интерьере

Широкий диапазон морских оттенков, применённых в колористическом решении гостиной и кухни, — реверанс авторов проекта в сторону увлекательного хобби владельца-яхтсмена. Таким образом, дизайн общественных пространств как бы с порога раскрывает гостям характер обитателя интерьера. Наиболее звонкие тона лазури прозвучали в текстильной отделке дивана и кресел, а также в роли небольших, но оригинальных акцентов (внутренняя отделка полочки в тумбе под телевизором). Более приглушённый цвет морской волны использован для окраски фоновых поверхностей — противоположных стен в репрезентативной зоне. При этом создаётся ощущение, что по гладкой поверхности одной из них скользят парусники. Поддержать ощущение лёгкого морского бриза призваны летящие полупрозрачные драпировки в оформлении окон.

Вытянутая форма помещения компенсируется делением пространства на две части. Ближе к входу в квартиру — зона просмотра телевизора, а в нишу у окна а-ля эркер вписались уютные кресла и столик

Благодаря обилию окон, днём все помещения квартиры хорошо инсолированы естественным светом, а для освещения в тёмное время суток предусмотрены множественные сценарии: несколько настенных бра, подвесные потолочные и точечные встроенные светильники. Важно добавить, что во всех осветительных приборах используются светодиодные лампы. Сложностей в реализации проекта не возникло, процесс шёл быстро, слаженно и приносил удовольствие. При выборе отделочных материалов и мебели мы руководствовались соотношением цены и качества.

Архитектор Кира Шелманова, дизайнер Маргарита Медведкова

Авторы проекта