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Elle Decoration Design Days в Уфе, спикеры: Анна Муравина
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Elle Decoration Design Days в Уфе, спикеры: Анна Муравина 

Собака 15 часов назад
Фото: Собака
В рамках Elle Decoration Design Days лекцию «NLP в психологии общения с заказчиками» прочитает исполнительный директор Объединения декораторов интерьеров Анна Муравина. Анна с 1998 года занимается созданием интерьеров домов, квартир, ресторанов и магазинов как в России, так и в Европе. Она ежегодно входит в топ-10 дизайнеров интерьера в России рейтинга AD и Elle decoration. В 2015 году Анна выпустила книгу «Рецепты счастливого интерьера», а в 2016 — презентовала проект Аnna Muravina Home.
Зарегистрироваться на Elle Decoration Design Days можно по ссылке.
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