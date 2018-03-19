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Российский дизайнер показал прототип новой «Победы»
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Российский дизайнер показал прототип новой «Победы» 

Вести.Ru 14 часов назад
Фото: Вести.Ru
Культовая модель советского автопрома давно стала достоянием истории. Один из отечественных автодизайнеров решил показать, как могла бы выглядеть «Победа» в современном исполнении.
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