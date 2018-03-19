Декор из бумаги: 9 простых, бюджетных и ярких вариантов для интерьера

1. Ноты

Фото: frenchlarkspur.blogspot.ru Листки с нотами, расклеенные на стене в творческой зоне, и отразят музыкальность хозяев, и внесут атмосферу романтики — с декоративной точки зрения сама нотная запись выглядит как сложный изысканный орнамент. Не обязательно понимать нотную грамоту, чтобы находить вдохновение в непрерывных тонких линиях.

2. Книжные страницы

Дизайн: Ryland Peters & Small

Если распотрошить ненужный литературный «шедевр» и разместить несколько листов на одной плоскости, то можно с удивлением обнаружить, что они складываются в композицию. Особенно если это книга стихов или, например, какое-нибудь зарубежное издание с неровным правым краем: так можно создать одновременно и минималистичное, и живое оформление стены.

3. Старые газеты

Дизайн: Etica Studio

Через десяток лет интерьер с газетными обоями превратится в живой музей новостной хроники, и сами владельцы не без любопытства будут рассматривать собственные стены. В газетах есть что-то от революционной романтики 1910-х—1920-х годов и времен советской коммуналки.

4. Гербарий на бумаге

Дизайн: Tim Cuppett Architects

Наверняка вашему ребенку задавали домашнее задание по сбору листьев. Вместо того, чтобы выбросить собранный альбом-гербарий, можно найти ему более творческое применение. Развешенные по комнате бумажные листки с гербарием не только привнесут природные мотивы, но и станут стильным украшением стены.

5. Коллажи в стиле поп-арт Дизайн: Ambiance Interiors

Энди Уорхола. Яркие глянцевые журналы — прекрасный материал для превращения стен в произведение поп-арта. Журналы, порезанные на кусочки и хаотичным образом наклеенные на стену, наведут на мысль об экспериментах авангардистов начала XX века в технике коллажа и о работах поп-артистов середины века — скажем, Ричарда Гамильтона

6. Географические карты

Дизайн: Seattle Staged to Sell and Design LLC В кабинете или просто у рабочего стола отлично смотрятся карты. Украшать ими стены — добрая традиция. Школьный атлас, забытые контурные карты могут стать органичной частью рабочего кабинета или детской комнаты. В последнем случае, кстати, карты будут отличным наглядным пособием и стимулом для занятий географией.

7. Доска для заметок

Дизайн: Bonaventura Architect

Простым и бюджетным решением для оформления и организации рабочего места является доска для бумаг. По сути, такая доска — это постоянно меняющийся декор, естественный декупаж, модульный дизайн без особых ухищрений и высоких технологий.

8. Оригами

Фото: mycozydwelling.com Интернет переполнен схемами изготовления оригами, можно посмотреть и мастер-классы от настоящий умельцев, так что вы быстро научитесь складывать бумажных журавликов или цветы. Оригинальное решение — изготовить целую флотилию из кораблей, стаю лебедей или бабочек, которые заполнят собой монотонное пространство стены и контрастно оттенят ее гладкую плоскость.

9. Помпоны тишью

Дизайн: Jenn Hannotte

Огромные шары из тонкой бумаги смотрятся очень эффектно и нарядно. А маленькие можно связать вместе и развесить по комнате или поместить на небольшую ветку — тоже будет очень празднично. Для работы лучше использовать именно бумагу тишью (еще ее называют «папиросной») — это особый вид тончайшей бумаги, которую сейчас чаще всего используют для упаковки.