Жительницы Коптева освоили азы создания интерьерных украшений из фетра

В образовательно-досуговом центре «Мир искусств» центра «Радость» в Коптеве на минувшей неделе жителям района дали мастер-класс по созданию украшения для интерьера из фетра. Подробности сообщил один из устроителей.

— Участницы постигли тонкости работы с материалом, обсудили варианты сочетания цветов и смастерили прекрасные украшения, творчески украсив их по своему вкусу, — отметил организатор. — Занятие было очень насыщенным, и все гостьи остались очень довольны.

Урок творчества прошел в рамках городской программы «Активное долголетие». (жм)