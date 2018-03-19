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Жительницы Коптева освоили азы создания интерьерных украшений из фетра
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Жительницы Коптева освоили азы создания интерьерных украшений из фетра 

Управа района Коптево города Москвы 13 часов назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
В образовательно-досуговом центре «Мир искусств» центра «Радость» в Коптеве на минувшей неделе жителям района дали мастер-класс по созданию украшения для интерьера из фетра. Подробности сообщил один из устроителей.
— Участницы постигли тонкости работы с материалом, обсудили варианты сочетания цветов и смастерили прекрасные украшения, творчески украсив их по своему вкусу, — отметил организатор. — Занятие было очень насыщенным, и все гостьи остались очень довольны.
Урок творчества прошел в рамках городской программы «Активное долголетие». (жм)
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