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Двухэтажный дом с интерьерами как в лучших романах Пушкина
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Двухэтажный дом с интерьерами как в лучших романах Пушкина 

Roomble.com 12 часов назад
Фото: Roomble.com
Запрос хозяев этого дома был прост — получить уютный семейный дом для постоянного проживания. Архитекторы проекта сделали всё, чтобы добиться ощущения семейности, преемственности и, конечно, уюта.
Григорий Писаренко, архитектор, и Ирина Нечаева, дизайнер интерьеров
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Ирина — дизайнер интерьеров со стажем более 8 лет. Григорий — дипломированный архитектор. В каждом проекте Ирина и Григорий создают стильный, эстетичный, комфортный интерьер.
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Дизайнеры сделали всё, чтобы выполнить пожелания хозяев дома.
Проект создавался архитекторами от фундамента до интерьера. Все помещения здесь задуманы воздушными и лёгкими. Окна занимают практически все стены, подоконники при этом максимально занижены.
Настроение, которое стремились внести в этот интерьер архитекторы, задумывалось как ощущение традиционности, комфортабельности и вместе с тем элегантности (если, конечно, так можно сказать про интерьер).
Отправной точкой для стиля была выбрана мемориальная квартира А. С. Пушкина в Санкт-Петербурге. По этой причине интерьер полон классических декоративных приёмов: лепные украшения потолков и стен, мебель в основном отдельно стоящая, классическая, не встроенная.
Кабинеты для уединённой работы и для приёма гостей получились по-настоящему роскошными. Их цветовая гамма более глубокая и тёмная. Особенно выигрышно выглядит здесь натуральное дерево на полу и в предметах мебели.
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