Двухэтажный дом с интерьерами как в лучших романах Пушкина

Запрос хозяев этого дома был прост — получить уютный семейный дом для постоянного проживания. Архитекторы проекта сделали всё, чтобы добиться ощущения семейности, преемственности и, конечно, уюта.

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«Мы семья и творческий союз!»

Ирина — дизайнер интерьеров со стажем более 8 лет. Григорий — дипломированный архитектор. В каждом проекте Ирина и Григорий создают стильный, эстетичный, комфортный интерьер.

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Дизайнеры сделали всё, чтобы выполнить пожелания хозяев дома.

Проект создавался архитекторами от фундамента до интерьера. Все помещения здесь задуманы воздушными и лёгкими. Окна занимают практически все стены, подоконники при этом максимально занижены.

Настроение, которое стремились внести в этот интерьер архитекторы, задумывалось как ощущение традиционности, комфортабельности и вместе с тем элегантности (если, конечно, так можно сказать про интерьер).

Отправной точкой для стиля была выбрана мемориальная квартира А. С. Пушкина в Санкт-Петербурге. По этой причине интерьер полон классических декоративных приёмов: лепные украшения потолков и стен, мебель в основном отдельно стоящая, классическая, не встроенная.

Кабинеты для уединённой работы и для приёма гостей получились по-настоящему роскошными. Их цветовая гамма более глубокая и тёмная. Особенно выигрышно выглядит здесь натуральное дерево на полу и в предметах мебели.

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