10 ярких трендов в дизайне керамической плитки в 2018 году

Невероятный поток вдохновения в мире дизайна керамической плитки мы получили от международной выставки CEVISAMA 2018, которая только что прошла в солнечной Валенсии. Сегодня Roomble.com пройдётся по павильонам выставки вместе с вами, рассказывая о самых ярких трендах в дизайне плитки в 2018 году.

Основной профиль CEVISAMA уже более 25 лет — это керамическая настенная и напольная плитка, терракота и каталонская плитка, а также мозаика.

На стендах журналисты Roomble.com нашли такие знаменитые в дизайне керамической плитки бренды, как Vives Azulejos y Gres, Peronda, Neolith, Saloni, Dossier и Sifre. Как глашатаи моды, они буквально обескураживают мир своими новыми коллекциями, каждый сезон превосходя самих себя.

Керамический паркет для дизайна пола и стен

Керамический паркет набирает популярность в проектах в стиле минимализм, в современном стиле. Он позволяет сделать ванные комнаты более уютными, а кухни и столовые — более практичными. Именно он считается золотой серединой между керамикой и деревом.

В 2018 году бренд керамической плитки Saloni удивил нас тремя интересными вариантами такого паркета в своей новой коллекции Bernini, а у Peronda мы нашли бледный оттенок, просто идеальный для любого современного интерьера.

Средиземноморские и арабские орнаменты

Настоящим вдохновением на выставке CEVISAMA 2018 для нас стали этнические орнаменты. Они используются в дизайне ванной комнаты, фартука и пола на кухне, а также в других интерьерах. Чаще всего исполнение решено в сдержанных (выбеленных и серых) оттенках, что позволяет назвать такую плитку отличным решением для интерьера. Бренды Peronda и Cifre нам это уже доказали!

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Имитация бетона

В 2018 году имитация бетонных поверхностей (для пола, потолка и стен) популярна практически во всех европейских странах. Бренд керамики Vives Azulejos y Gres уловил эту тенденцию и выпустил подобную плитку сразу нескольких форматов в новой коллекции Resort, представленной на выставке CEVISAMA во всём многообразии.

Мнение редакции Roomble:

С 1983 года выставка CEVISAMA объединяет профессионалов по всему миру, раскрывая возможности дизайна и определяя стандарты в своей области. По данным статистики, эту выставку посещает около 80 тысяч человек почти из 150 стран мира, и каждый год приток достигает 10%! Количество совершаемых здесь сделок — около 17 тысяч, что можно назвать потрясающим результатом.

Актуальность белого и чёрного мрамора

В современном интерьере модным трендом стало использование белого и чёрного мрамора и, конечно же, керамогранита и керамической плитки с его качественными имитациями. Как говорят некоторые дизайнеры, белый — это новый бежевый, который вскоре будет повсюду и сделает наши интерьеры более позитивными. Наиболее интересные варианты дизайна стен и пола мрамором мы нашли у брендов Neolith, Saloni и Dossier.

Бесшовная плитка

Бесшовная керамическая плитка, создаваемая по новым технологиям, позволяет использовать гораздо меньший отступ для шва или даже вовсе его исключить. Бесшовная технология может полностью изменить облик интерьера с использованием керамической плитки. Это знают не только модные дизайнеры, но и профессионалы по производству керамики из Peronda и Dossier.

Крупноформатная керамическая плитка

Крупноформатная керамическая плитка считается трендом уже несколько сезонов подряд, поэтому для неё уже существуют собственные стандарты. Для пола часто используется размер 60 х 60 см, для прямоугольных плит для стен — 30 х 90 см, для керамического паркета — 20 х 120 см. Конечно же, существуют и другие варианты, но эти сегодня особенно востребованы.

Микрокомбинированные материалы

Комбинированная плитка в дизайне ванной — это не новость. Чаще всего один оттенок используется для пола, другой — для стен, плюс есть декоративные плитки и бордюры. Но вот микрокомбинирование, немного похожее на мозаику, но в более сложной геометрической форме, стало новшеством, которое продвигается брендами Cifre и Dossier.

Трёхмерная плитка с рельефом

Рельефная и фактурная плитка сейчас в моде. Она делает интерьеры в стиле минимализм, современном и других более колоритными и эффектными.

Актуальность тренда поддерживается лаконичностью форм мебели и аксессуаров. На CEVISAMA 2018 трёхмерная плитка была повсюду, в коллекциях Neolith, Saloni и Cifre.

Микрофактурная плитка

Микрофактурная плитка, как и рельефная с фактурной, очень понравится дизайнерам и их взыскательным клиентам. Она может имитировать натуральный камень, но не точно копируя характерные признаки определённой породы, а скорее намекая на оригинальность. Блистательно показали нам, что это модно, стенды от брендов Dossier и Cifre.

BIM-технологии

Говоря о технической составляющей дизайна керамической плитки, мы необходимо упомянуть BIM-технологии, позволяющие управлять процессом коллективного создания продуктов, в том числе и керамической плитки.

Vives Azulejos y Gres, представленный на CEVISAMA 2018, славится не только своими дизайнерскими инновациями и элегантным дизайном! В 2017 году бренд начал работать по технологии BIM, которая позволяет моделировать продукты при эффективном взаимодействии всех сторон — архитекторов, инженеров и строителей. Это делает конечный продукт на каждом этапе идеально подходящим для строительства.

Мнение редакции:

— Вскоре в Европе (в Испании уже точно) все финансируемые государством проекты переключатся исключительно на эту надёжную систему, а плитка от Vives Azulejos y Gres уже сейчас создаётся с помощью BIM-проектирования и идёт в авангарде индустрии керамики.

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