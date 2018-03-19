Как создать интерьер в духе парижской квартиры

Лепнина, винтажный декор, открытая планировка — рассказываем об этих и других важных деталях, которые помогут создать в вашей квартире атмосферу Франции.

1. Лепнина, паркет и камин

Удивительно, но парижские агенты по недвижимости на профессиональном жаргоне называют характерные местные апартаменты «паркет и лепнина». Дело в том, что их можно узнать именно по этим двум особенностям. Лепнина, обычно представляющая из себя розетки на потолке, чаще всего выполнена из гипса и образует вместе с камином и паркетом выигрышное сочетание, которое отлично подходит к современным объектам декора. 2. Дизайн а-ля мастерская

Для всего мира Париж — это еще и богема. А где богема, там и художественные мастерские — и действительно, в XIX и XX веках на Монмартре поселилость большое количество художников, писателей и скульпторов. Целые застройки с квартирами-ателье позволили зародиться новой художественной волне. Поэтому истинно французское настроение квартире придаст атмосфера творчества. 3. Декор с блошиного рынка

Парижские квартиры часто состоят из помещений с открытым пространством внизу и небольшой комнаты наверху. Они также довольно хаотично обставлены винтажной мебелью и декором, найденными на развалах и «блошках». Парижский стиль заключается отчасти и в этой любви к блошиным рынкам. 4. Большие окна

Высокие окна за счет больших размеров позволяют естественному свету проникать в помещение (что опять же пришло в парижский стиль из кварталов художников — свет незаменим для работы за мольбертом). А сейчас в моду входят панорамные окна с металлическими рамами. 5. Деревянные балки

Чаще всего такие балки можно увидеть в квартирах на последних этажах под крышей, но с помощью ремонта их можно расчистить и на промежточных этажах. Можно соорудить такие балки в нетронутом древесном виде, хорошее решение также — перекрасить дерево в белый цвет. 6. Естественность

В меблировке квартиры в парижском стиле присутствуют различные по времени предметы и разнообразные текстуры. Предпочтение следует отдать природным материалам: плетеной и деревянной мебели натуральных оттенков или выкрашенной в белый цвет. Дополнить эту компанию лучше декоративными элементами, отражающими дух времени, — например, коваными деталями. 7. Аккуратность в расстановке мебели

Количество предметов мебели имеет большое начение, ведь захламленным жилье в Париже назвать никак нельзя. Приближенной к идеалу считается комната, в которой установлен один двух— или трехместный диван, кушетка или пара изящных кресел, аккуратный стеллаж, консоль или журнальный столик на колесиках. 8. Объединенная планировка

Современные одно— и двухкомнатные парижские квартиры — это чистые, наполненные светом пространства, функциональные и уютные одновременно. Вот почему распространены такие планировки, при которых комнаты, например, кухня с гостиной или кабинет со спальней, совмещаются.