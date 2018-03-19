Пентхаус в одном из самых высоких небоскрёбов Европы

За последние двадцать лет в Москве появилось более 20 жилых комплексов высотой до 200 метров. Но только со строительством делового центра «Москва Сити» появилась возможность приобрести элитную недвижимость на действительно заоблачной высоте.

«Башня Федерация» — самое высокое здание в комплексе (высота — 374 м), которое благодаря использованию особо крепкого бетона (B 90) считается одним из самых прочных небоскрёбов в мире. Поэтому известие о продаже пентхауса «в облаках» в этом здании сразу заинтересовало как многих покупателей, так и агентства по продаже недвижимости.

Представители агентств оценивают стоимость пентхауса в 2,1 млрд рублей. Генеральный директор ЗАО «Башня Федерация» Михаил Смирнов подтверждает, что стоимость покупки может превысить 2 млрд рублей.

Этот объект расположен на последнем этаже «Башни Федерация», что делает покупателя владельцем пентхауса в самом высоком здании в России. Площадь объекта составляет 1 500 кв. м, высота потолков — 5 метров, отделка отсутствует.

После введения «Башни Федерация» в эксплуатацию в декабре 2017 года началась продажа элитных апартаментов, находящихся с 90 по 95 этаж. На каждом этаже — три квартиры по 400 кв. м, есть возможность выкупить весь этаж.

Виктория Олеговна Кручинина

Дизайнер интерьеров, декоратор, антиквар, телевизионный и театральный художник. Родилась 21 января 1968 года в семье врачей. С отличием окончила музыкальную и художественную школы в Москве, а также Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова С 1994 стала заниматься антиквариатом и дизайном интерьеров. Окончила курсы института Гелос — факультет старинной мебели и декоративно-прикладного искусства; Московский государственный университет культуры и искусств и Королевскую академию изящных искусств (Антверпен). Стажировалась в Лионских мастерских (Франция) по дизайну текстиля. С конца 1990-х — постоянный участник Недели декора журнала «Мезонин». С 2002 по 2009 год Виктория Кручинина — автор интерьеров телевизионного реалити-шоу «Фабрика звёзд» на Первом канале. Как художник и дизайнер стояла у истоков создания телевизионной программы «Квартирный вопрос» на НТВ . C 1998 года возглавляет своё архитектурно-дизайнерское бюро.

При покупке пентхауса не стоит забывать об особенностях, связанных с планировкой и декорированием. Избежать ошибок нам поможет один из ведущих дизайнеров интерьера в России — Виктория Кручинина. Три совета от Виктории помогут избежать ошибок при планировке и декорировании.

Дизайн. Для многих клиентов покупка пентхауса — вызов обыденности, отрыв от стандартов, поиск редкого индивидуального проявления. Владелец пентхауса — смелый, богатый, стильный, интересный человек. Поэтому в любом стиле дорогая стильная провокация будет только кстати. Если речь идёт о самих материалах отделки, то в пентхаусе предпочтительнее использовать дерево, стекло, лак, бархат и шерсть. Не злоупотребляйте использованием бетона, кирпича в отделке и «потёртостей» — такой стиль будет более актуален в лофте, чем в пентхаусе.

Свет. Пентхаус расположен под самой крышей здания, поэтому первостепенная задача дизайнера — максимально выигрышно использовать двойной свет оригинального остекления, развернув все уровни пентхауса к свету.

Планировка. В пентхаусе обычно несколько уровней, поэтому стоит уделить отдельное внимание как расположению лестниц, так и удобству конструкции. Можно рассмотреть неординарные варианты — винтовую лестницу или пневмолифт.

После строительства «Москва Сити» на рынке элитной недвижимости в столице появились новые интересные предложения. Пентхаус в «Башне Федерация» — одно из лучших. В первую очередь такое жильё интересно своей эксклюзивностью — таких апартаментов, как у вас, не будет больше ни у кого.

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