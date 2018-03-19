Шоколад и зефир: кухня в модных цветах Pantone 2018

Весенне-летняя коллекция 2018 включает в себя 12 цветов. Мы выбрали самые «вкусные» и предлагаем четыре совершенно новых интерьера для кухни. Страстный Emperador (Император) ассоциируется с освежающим эскимо, который тает жарким летним вечером. Аппетитный цвет шоколада — самый темный и глубокий из палитры Panton Fashion Color 2018, однако назвать его мрачным — не повернется язык. Подобно изысканному десерту, этот цвет наполнит интерьер благородством и роскошью.

Очень необычно смотрятся матовые фасады цвета Emperador. В сочетание со светлой гранитной столешницей, кухонный гарнитур выглядит современно и благородно. А яркий декор на полках навевает мысли больше об этнической составляющей интерьера, чем о классике или кантри.

Компания PROFIS представляет кухню Nuova Barocchina, которая основывается на архитектурных параметрах в стиле барокко. Мебель изготавливается в цвете орех или окрашенной отделке с патиной, с ручной росписью в золотом и ореховом оттенке. Изящные инкрустации оформлены в золотой фольге.

Кухня Nuova Barocchina, Profis, от 1 450 000 руб.

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Телефон: +7 (931) 534-72-33 Сайт: profis.yapokupayu.ru Роскошнее всего цвет шоколада смотрится в классических кухнях: фасады из массива дерева, керамогранит на полу — интерьер кухни получится эффектным и в тоже время не громоздким за счет обилия светлой отделки потолка и стен. Изюминку добавит декор в стиле шале: кованные люстры, меховые накидки или статуэтки животных.

Если делать выбор в пользу шоколадной отделки, то можно подумать о матовой плитке взамен банальных деревянных панелей. К ней лучше подобрать светлый кухонный гарнитур под дерево, посуду белого цвета, которая будет контрастировать на фоне темных стен. Такой натюрморт не будет утяжелять интерьер.

Для обеденной зоны рекомендуем подобрать столы из массива бука от интерьер-салона «Формула стиля».

Стол обеденный «Формула стиля»

Цена: от 28 700 руб.

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Стол обеденный «Формула стиля»

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Интерьер-салон «Формула стиля», +7 (812) 640-67-68, формуластиля.рф Pink Lavander (Розовая Лаванда) — деликатный свежий оттенок, отличающийся от лиловых и розовых цветов. Он более сдержанный, нежный и напоминает раннюю распустившуюся сирень в конце апреля. Если хочется добавить весенней свежести в интерьере, то этот цвет отлично подойдет.

Лучше всего этот цвет задействовать для интерьера в стиле бохо или прованс: розово-лавандовая отделка, обивка кровати, шторы и скатерть. Сельский шик в таком оттенке станет еще романтичнее и уютнее, а свежесорванные полевые цветы и старая от времени мебель станут завершающим штрихом.

Розо-лавандовая отделка стен может сделать из кухни кукольный уголок. Чтобы не переиграть и случайно не создать пряничный домик, нужно серьезно подойти к сочетанию цветов и подборке мебели. Пусть бытовая техника будет стандартной белой, отделка стен, потолка и пола в приглушенных тонах, а контрастные стулья бледно-бирюзового цвета — в тон контейнерам и баночкам для хранения круп и макаронных изделий.

Нежному оттенку лаванды найдется место и в более сдержанных интерьерах, главное правило — придерживаться пастельных тонов. Pink Lavander хорошо сочетается с мраморной столешницей и темной посудой. Такая универсальная кухня подойдет к множеству современных стилей, все зависит от того, какой декор подобрать.

Подобно летнему морскому бризу невесомый Almost Mauve (Нежно-лиловый) ассоциируется с нежностью и покоем. Расслабляющий и успокаивающий цвет как будто переносит на побережье теплого моря, где легкий ветерок и ясное лиловое небо. А от лучей жаркого солнца морские капли на теле быстро испаряются…эх!

Нежно-лиловый лучше всего разбавить серым или белым: так кухня не будет казаться одним сплошным пятном. В качестве акцентов может послужить посуда, декор и аксессуары темного графитового или даже черного цвета. В результате получаем лаконичный скандинавский стиль.

Довольно необычно смотрится сочетание нежно-лилового и желтого. Казалось бы, цвета плохо сочетающиеся, но взгляните на пример ниже. Интерьер выглядит стильно, если использовать темно-желтый и графитовый в аксессуарах, а лиловый в отделке фасадов.

Любителей монохрома порадует кухонный гарнитур с матовыми фасадами нежно-лилового цвета. Пусть выбор в пользу отделки ляжет на невинный белый — кухня будет похожа на белоснежные облака в раннем закатном небе. Такому интерьеру не хватает цветного и цветочного, поэтому букет весенних тюльпанов в стеклянной вазе — спасет положение.

Отличный вариант — кухня «Николь» от мебельного дома «Офисная магия». Вместительный угловой гарнитур добавит кухне света, простора и уюта.

Кухня «Николь» от салона «Офисная магия», от 78 900 руб.

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Телефон: +7 (812) 244-92-64 Сайт: office-mag.com Яркой звездочкой в интерьере всей квартиры может стать кухня оттенка Blooming Dahlia (Цветущий Георгин). Легкий и теплый, слегка пыльно-розовый, ассоциирующийся с нежными бутонами роз, подойдет тем, кто уже давно мыслями в лете, гуляет по роскошным садам и наслаждается ароматами цветов.

Цветущий георгин выгодно использовать на кухне для фасадов, так яркий гарнитур будет освещать путь к святилищу еды. Мало кто решается на такого рода эксперименты, а зря, смелость равно уникальность и неповторимость. Чтобы сделать интерьер воздушным и легким, возьмите белый цвет за основу в отделке, мебели и аксессуарах. Получится аппетитная зефирка с клубничным вкусом!

Если душа требует контрастов, то добавьте немного черного в фурнитуру, в бытовую технику и декор. Игра пыльно-розового и черного придает интерьеру выразительности и легкой гламурности.

Отделка из розового кирпича и матовый темно-графитовый кухонный гарнитур создадут теплое, нетривиальное сочетание. Если еще посуда и аксессуары будут матовыми, то это сделает интерьер спокойным и умиротворяющим.

Весенняя палитра модных цветов нежная и слегка брутальная. А интерьер кухни в этих тонах выглядит уютно, по-весеннему свежо и очень аппетитно: что важно для кухни.

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