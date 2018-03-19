Экономный ремонт

На хороший ремонт в квартире люди обычно тратят внушительную сумму, но ремонт моет быть дешевым, оставаясь современным и качественным. Любой ремонт может быть одновременно бюджетным и современным. Не стоит бояться, что бюджетный ремонт — это просвечивающие бумажные обои и скрипящий тонкий ламинат. Чтобы сэкономить на этот непростом деле, необходимо рационально распределить главные статьи расходов: отделку стен, пола-потолка и приобретение мебели.

При подготовке стен поверхности стоит ровнять по 90 градусов не полностью, а только у плинтуса, т.к. в противном случае примыкание плинтусов к стене будет неплотным и неаккуратным внешне. Такая же ситуация с потолочными молдингами.

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Не нужно убирать абсолютно все неровности и шероховатости стен. Достаточно выбрать материал, который будет к ним не чувствителен. Штукатурку можно наносить нарочито неровными мазками, а затем покрасить в выбранный цвет.

В случае. если на стенах сильно заметны дефекты, а вы планируете поклеить обои, отдайте предпочтение флизелиновым или виниловым обоям. Материал достаточно плотный и позволяет скрыть изъяны стен. Кстати, винил обойдется наверняка дешевле.

Выбирая рисунок, учтите, что крупный декор обязательно потребует подгонки, а значит расходов будет больше. Планируете сэкономить на отделке стен? Приобретайте обои с мелким рисунком.

Не стоит делать многоуровневые потолки и криволинейные перегородки — мало того, что практически вышли из моды, так еще и по определению дороже прямых. То же самое касается и проемов. Прямоугольный вариант дешевле арочного, а выглядеть будет не хуже.

Если нет лишних денег, не стоит связываться с заменой паркета. Несмотря на то, что подобрать недорогой материал, если тщательно поискать, можно, работа квалифицированного мастера обойдется недешево. Самостоятельно перекладывать паркет или доверять выполнение работ неквалифицированным мастерам не стоит, есть все шансы, что материал будет испорчен, а деньги выброшены на ветер.

Если без замены пола не обойтись, не экономьте на подготовке чернового варианта — стяжки. В противном случае позже все дефекты окажутся на поверхности. Например, разновысокий пол начнет скрипеть, а отсутствие правильно выполненной звукоизоляции испортит отношения с соседями вплоть до административной ответственности.

Дешевый по стоимости вариант напольного покрытия — линолеум. Подешевле — синтетический, подороже — натуральный, выполненный из эко-компонентов. Идеально ровное основание для такого покрытия не требуется, поэтому можно удачно сэкономить на подготовке пола. По той же причине удобен ковролин.

При продумывание планировки в комнате, старайтесь не покупать случайных вещей. Приобретать мебель стоит, имея уже сложившийся образ интерьера. Если вам досталась какая-то мебель «в наследство», присмотритесь к ней повнимательнее. В век синтетических обивок и панелей-ДСП, вероятно, ваша мебель окажется не просто старьем, а тем, что называется «винтаж». Добрую службу еще смогут сослужить кожаный диван или массивный шкаф.

Продумывайте бюджет заранее. Ведь обычно дизайн проект — это образ интерьера, который создан согласно выбранному стилю, а вот материалы можно подобрать после и вовсе не обязательно их брать дорогими, класса люкс.

Ищите дешевый аналог. Это может быть ламинат или виниловая плитка — вместо паркетной доски, краска — вместо декоративной штукатурки, мебель из ДСП — вместо мебели из МДФ и массива, натяжной потолок — вместо многоуровневого ГКЛ, полиуретановая лепнина — вместо гипсовой, керамогранит или керамическая плитка — вместо дорогого, натурального камня.