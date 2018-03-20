Оформляем гостиную в стиле неоклассики: 5 примеров + товары

На примере проектов российских дизайнеров показываем, как добавить современных деталей и освежить традиционный классический интерьер.

Увеличить площадь гостиной и просто сделать ее изящнее помогут декоративные зеркальные панели. Это может быть целое зеркальное полотно или композиция из нескольких отражающих элементов. Разместите их в диванной зоне и наслаждайтесь эффектом.

Как красиво разместить любимые книги, чтобы они не только не загромождали пространство, но и не покрывались пылью? Встроенные шкафы со стеклянными дверцами — отличный выход из положения. Закажите межкомнатную дверь в том же цвете и дизайне, чтобы сохранить визуальное единство.

Камин — отличительная черта загородных интерьеров. Для городских квартир подходит декоративная имитация. Для гостиной в классическом стиле подойдет каминный портал из дерева или мрамора, с резьбой и широкой каминной полкой — для свечей и декора.

Большая площадь гостиной — отличная возможность разместить в комнате столовую и барную зону. Чтобы при этом интерьер остался изящным и сдержанным, выбирайте мебель с традиционными классическими формами, с каретной стяжкой, с обивкой из бархата и велюра. Блеск металла тоже не помешает.

Если у вас большая семья или вы любите принимать гостей, одним диваном в гостиной не обойтись. Выбирайте параллельную или Г-образную расстановку мебели, чтобы общению ничего не мешало. Телевизор можно установить на массивный комод — еще одна система хранения будет кстати.

*Цены действительны на момент выхода статьи.