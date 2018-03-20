Ещё
Оформляем гостиную в стиле неоклассики: 5 примеров + товары
Далее:
Читайте также:
Ещё

Оформляем гостиную в стиле неоклассики: 5 примеров + товары 

Inmyroom 14 часов назад
Фото: Inmyroom
На примере проектов российских дизайнеров показываем, как добавить современных деталей и освежить традиционный классический интерьер.
Увеличить площадь гостиной и просто сделать ее изящнее помогут декоративные зеркальные панели. Это может быть целое зеркальное полотно или композиция из нескольких отражающих элементов. Разместите их в диванной зоне и наслаждайтесь эффектом.
Как красиво разместить любимые книги, чтобы они не только не загромождали пространство, но и не покрывались пылью? Встроенные шкафы со стеклянными дверцами — отличный выход из положения. Закажите межкомнатную дверь в том же цвете и дизайне, чтобы сохранить визуальное единство.
Камин — отличительная черта загородных интерьеров. Для городских квартир подходит декоративная имитация. Для гостиной в классическом стиле подойдет каминный портал из дерева или мрамора, с резьбой и широкой каминной полкой — для свечей и декора.
Большая площадь гостиной — отличная возможность разместить в комнате столовую и барную зону. Чтобы при этом интерьер остался изящным и сдержанным, выбирайте мебель с традиционными классическими формами, с каретной стяжкой, с обивкой из бархата и велюра. Блеск металла тоже не помешает.
Если у вас большая семья или вы любите принимать гостей, одним диваном в гостиной не обойтись. Выбирайте параллельную или Г-образную расстановку мебели, чтобы общению ничего не мешало. Телевизор можно установить на массивный комод — еще одна система хранения будет кстати.
*Цены действительны на момент выхода статьи.
Inmyroom: последние новости
Как декорировать интерьер без дизайнера: 6 полезных постов В ИКЕА началась распродажа Как оформить бревенчатую баню: проект Юлии Соловьевой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнаженная грудь Задорожной вызвала восхищение41
Как на самом деле выглядят модели plus-size38
Девушка делает интимные фото с незнакомцами35
Глаза на лоб: шокирующий макияж художницы1
Родителям запретили назвать дочь выбранным именем14
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
00:28
Гузееву сравнили с бомжом
Звёзды
00:53
Седокова ищет попугая, чтобы соединить влюбленных
Звёзды
01:00
Боня воссоединилась с экс-возлюбленным
Звёзды
01:00
Бузова показала округлившийся живот
Звёзды
00:05
45-летняя мать четверых детей станцевала в бикини
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение