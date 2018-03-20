Как правильно оформить однушку: советы Никиты Зуба

Небольшая площадь квартиры — совсем не повод отказываться от комфортного и функционального интерьера. Специально для INMYROOM дизайнер Никита Зуб рассказал, как спланировать пространство и сделать ремонт в однушке без ущерба эргономике и стилю.

Есть ряд ключевых моментов, которые необходимо решить сразу — когда вы только приступаете к планировке маленькой квартиры.

Определите расположение основных зон: входная зона — общесемейная зона (кухня, гостиная) — приватная зона (спальня).

Выделите непроходную, «грязную» зону при входе в квартиру.

Обратите внимание на расположение коммуникаций в ванной и санузле, чтобы расположить сантехнические приборы максимально удобно.

Стиральную машину лучше разместить в ванной или коридоре, если есть возможность. Кухня — крайняя мера.

Найдите место для полноценной кровати — даже в небольшой студии. Качественный сон — залог вашего здоровья.

Не обязательно размещать гостиную около окна, если вы весь день на работе. Она вполне может быть проходной и затемненной.

А вот кровать лучше поставить ближе к окну — к источнику свежего воздуха и естественного света утром.

Владельцы больших квартир чаще делают звукоизоляцию, маленьких — пренебрегают ею, дорожа каждым сантиметром пространства. Это большая ошибка, так как комфортный интерьер — в том числе тихий интерьер.

Делать звукоизоляцию нужно грамотно — изолируя стены и потолки. Зашить одну смежную с соседями стену бывает недостаточно, так как звук может распространяться по извилистому пути. Оптимальное решение — использовать тонкую звукоизоляцию: например, толщина акустического решения из каменной ваты Акустик УЛЬТРАТОНКИЙ от ROCKWOOL — всего 27 мм.

В чем плюсы ROCKWOOL Акустик УЛЬТРАТОНКИЙ? Благодаря небольшой толщине плиты удобно использовать в квартирах с маленьким метражом. При этом стена, облицованная Акустиком УЛЬТРАТОНКИМ и 2 листами ГКЛ с применением Уплотнительной ленты ROCKWOOL, снижает проникающий шум на 55 дБ. Это надежная защита от лая собаки, громких разговоров соседей или музыкальных репетиций соседа-гитариста. К тому же этот материал негорючий, теплосберегающий, экологичный и служит не менее 50 лет.

Будьте проще: сделайте пол максимально однородным — исключением могут быть только «грязная» зона прихожей, ванная комната и кухня. Стены покрасьте или оклейте обоями с нейтральным узором. Если позволяет бюджет, используйте бесфактурную декоративную штукатурку — она прослужит очень долго.

Маленькую квартиру не обязательно красить в чисто белый цвет — есть большой выбор холодных и теплых тонов. Сделайте нейтральный фон и уже с помощью мебели, света и декора создайте нужное настроение. Можно делать в интерьере акцентные стены, но не больше одной-двух.

Если встроенные системы хранения, то во всю высоту помещения (особенно актуально для потолков с высотой 3 м). Идеальный вариант — отдельная гардеробная комната, где можно спрятать основную часть вещей. Также не забывайте про пространство под мебелью — кроватью, комодами, про антресоли над шкафами. Одно из недооцененных мест хранения на кухне — угловая нижняя секция, которую отдают в большинстве случаев под мусорное ведро (вместо того, чтобы установить там выкатной механизм).

На маленьких площадях «капитальными» могут быть только кухня, санузел и шкафы. Остальные предметы могут быть мобильными: столы-трансформеры, модульные диваны, стеллажи, современные модели откидных кроватей для детских. Будьте внимательнее со сложными конструкциями-трансформерами: например, кровать, которую можно поднять и убрать в стену, освобождает пространство, но поставить на нем другую мебель не получится. Единственный вариант — использовать освободившуюся площадь для занятия спортом или детских игр.

Нейтральный фон готов — можно создать нужный образ интерьера с помощью декора. Текстиль на окнах, цветные рамки на стене, яркая посуда на фоне стерильно белого «кабанчика» на фартуке — вы ограничены только своей фантазией.

Все иллюстрации: дизайн Никиты Зуба.