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Квартира для отдыха: проект в Санкт-Петербурге
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Квартира для отдыха: проект в Санкт-Петербурге 

Inmyroom 22 марта 2018
Фото: Inmyroom
Заказчики живут в Москве, но часто бывают в Санкт-Петербурге. Квартиру они купили, чтобы проводить в городе на Неве выходные и отпуска, встречаться с родственниками и друзьями.
Интерьер проектировался «на вырост»: заказчики, молодые супруги, хотели, чтобы кроме кухни-гостиной и спальни в квартире была еще одна комната, которая в будущем станет детской.
Не обошлось без согласованной перепланировки. «Мы перенесли кухню в другой конец квартиры, чтобы сделать кухню-гостиную с панорамным остеклением, — рассказывает Сергей Клочков. — Получилось открытое и очень светлое пространство. А на месте кухни оставили комнату для будущей детской».
В отделке дизайнер сделал ставку на сочетание мраморных вставок и деревянных панелей. «Мы старались применять в основном натуральные материалы, чтобы все детали были тактильными», — объясняет Сергей.
Хранение сосредоточено в гардеробной комнате при спальне, но в прихожей тоже предусмотрен небольшой шкаф: в него можно убрать верхнюю одежду. В гостиной спроектирован легкий стеллаж из массива — для книг и фотографий.
Стены по всей квартире выкрасили в белый цвет: он объединяет элементы классики, которые есть в этом интерьере — например, молдинги с деталями, характерными для других стилей. Кроме того, белый цвет делает интерьер воздушным и легким.
Интересная деталь — вентиляционные решетки, которые дизайнер не стал прятать, а, напротив, подчеркнул молдингами. С такой отделкой вентиляционные отверстия превратились в элемент дизайна.
Холл Отделка: покраска + молдинги, на вентканале деревянные панели и вставки из мрамора Напольное покрытие: паркетная доска, Finex Мебель: вешалка изготавливается на заказ Освещение: Flos; Donolux
Гостиная Отделка: покраска + обои, Сole and Son Напольное покрытие: паркетная доска, Finex Мебель: диван, BoConcept; журнальные столики, Eichholtz; кресло Made.com; комод под ТВ, West Elm Delphine Buffet Освещение: торшер, Flos Ковер: Eichholtz Техника: Bosch Освещение: Donolux; Flos
Спальня Отделка: покраска + обои Напольное покрытие: паркетная доска, Finex Мебель: индивидуального производства и дизайна; стул, Kare Design; приставной столик у кровати, Rooma Design Ковер: Eichholtz Освещение: бра у изголовья, Roll and Hill Agnes Sconce 2; потолочная люстра, Loft Concept; подвесные светильники у кровати, Bocci; бра на стене с зеркалом, Flos
Ванная комната Отделка: плитка, Италон Напольное покрытие: плитка, Италон Мебель: индивидуального производства и дизайна Санфаянс: Duravit Смесители: Grohe Освещение: Light Star, Foscarini
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