Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе

Владельцы квартиры, молодые супруги с маленькой дочкой, четко представляли себе, каким должен быть интерьер их будущей квартиры. Им нравятся скандинавский стиль, не перегруженный вещами интерьер и натуральные материалы.

Студии Zi-design эта квартира досталась бетонной коробкой с несущими стенами по периметру. «Мы сделали планировочное решение, увеличили гостевой санузел за счет коридора, — рассказывает дизайнер Виктория Золина. — Это дало нам возможность организовать там постирочную, как и просили заказчики».

Заказчики хотели выделить в пространстве квартиры кухню-гостиную, спальню с гардеробной, детскую со встроенной системой хранения и два санузла. Все эти задачи были решены в процессе перепланировки.

«Фишка» проекта — гардеробная комната, которая находится между прихожей и гостиной. «Мы сделали ее в виде куба, обшитого деревом», — поясняет Виктория Золина.

В отделке акцент был сделан на натуральные материалы. На пол постелили швейцарскую паркетную доску, у которой есть экологические сертификаты. Производители настолько уверены в ее износостойкости, что рекомендуют даже для общественных помещений.

На кухне отдали предпочтение керамограниту под мрамор. Этот материал намного практичнее, не впитывает ни запахи, ни грязь. На полу около рабочей зоны сделали вставку из плитки, как и в коридоре.

Потолки во всей квартире будут выравнивать и красить. «И это не только для того, чтобы сохранить их высоту, — объясняет Виктория. — Дело в том, что со временем гипсокартон трескается. Стены в комнатах мы готовим под покраску, только в детской использовали английские обои Scion».

Сделав ставку на экологичность, дизайнеры не забыли и про очистку воздуха. В квартире будет установлена приточно-вытяжная вентиляционная система.

Для хранения, кроме куба-гардеробной между прихожей и гостиной, есть еще гардеробная при спальне и два встроенных шкафа в детской. В гостиной сделали открытый стеллаж в полстены. В нем найдется место и для собранных хозяевами книг, и для интересных вещиц, привезенных из путешествий.

Отправной точкой для интерьера стали дизайнерские кожаные кресла Bollo chair. Их автор — норвежец Андреас Энгесвик. Кресла украсили гостиную и в сочетании с зеленым диваном дали импульс для цветового и стилистического решения.

Квартира выдержана в нейтральных тонах, но в каждой комнате есть цветные акценты. «В спальне заказчики хотели синего, — комментирует Виктория Золина. — Появилась яркая стена за изголовьем кровати и сложные серо-голубые двери в гардеробную. Для контраста мы добавили рыжую кожаную банкетку около кровати».

«Это абсолютно европейский интерьер, — продолжает дизайнер. — Сейчас уже трудно говорить о каком-то одном стиле. Здесь соединяются вещи, которые могли бы прекрасно вписаться в лофт: футуристичные люстры и текстиль в классическом прочтении. Вместе они дают очень интересный результат. А самое главное, что наши заказчики считают свой интерьер неповторимым и идеальным!»

Холл Отделка: краска, Little Greenе Напольное покрытие: паркетная доска; плитка, Equipe Мебель: изготавливается на заказ Освещение: Centersvet

Гостиная Отделка: краска, Manders Напольное покрытие: паркетная доска Мебель: диван, Natuzzi; кресло, Andreas Engesvik Ковер: BoConcept Текстиль: Togas Освещение: светильник, Grok Invisible; бра, DesignHeure; торшер, Dog Swing

Спальня Отделка: краска, Manders Напольное покрытие: паркетная доска Мебель: изготавливается на заказ Текстиль: Togas Кухня Отделка: плитка, Hexatile Cement Equipe; плитка, Rombini by Mutina Напольное покрытие: паркетная доска; плитка, Equipe Мебель: барные стулья, Isabel Cattelan; стулья, Bertoia Side Chair; консоль, Bordeaux; гарнитур, Scavolini Carattere Освещение: светильники, Satellight Foscarini Lamps; светильник Flos 265 Декор: Фотография Rocha Paulo

Ванная комната Отделка: мозаика, Bonbon by Decoratori Bassanesi Напольное покрытие: плитка Санфаянс: Riho Lusso Смесители: Hansgrohe Talis

Освещение: Design Heure; Cargolight