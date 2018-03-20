Как сделать интерьер безопаснее: 7 идей для семьи с ребенком

С появлением ребенка в доме его здоровье и безопасность становятся приоритетом. Разбираемся, что стоит купить и от чего отказаться.

Для детской подойдут бумажные обои, краска на водной основе и обои из натуральных материалов (бамбука, шпона или шелка). Такие не выделяют вредных токсичных веществ.

Для пола выбирайте пробковое покрытие. Это влагостойкий экологичный материал, который хорошо пружинит под ногами. Можно выбрать качественный ламинат или ковролин. А вот от теплого пола лучше отказаться из-за электромагнитного излучения.

Для потолка лучше использовать краску или побелку, поскольку подвесные потолки собирают много пыли.

Мебель выбирайте из твердых пород древесины — она экологична и устойчива к механическим повреждениям.

Тяжелая мебель должна быть прикреплена к стене, чтобы ее нельзя было опрокинуть.

Никакой синтетики: только натуральный хлопок или лен. Они гипоаллерргенны и хорошо пропускают воздух.

Для малышей выбирайте однотонное постельное белье светлых оттенков — в таком меньше красителей.

Наклейте специальные силиконовые накладки на столы, тумбочки и полки, чтобы во время игры в догонялки никто не поранился.

Обязательно установите заглушки на розетки. Можно подобрать их под цвет интерьера, чтобы не выделялись.

На двери поставьте фиксаторы и блокираторы, чтобы ребенок не прищемил пальцы. Специальные блокирующие замки должны стоять на всех шкафах с острыми предметами, медикаментами, хрупкими и дорогими вещами.

В детской должно быть много естественного света. Если есть возможность, обустройте ее в комнате, окна которой выходят на восток или юго-восток.

Для искусственного освещения подойдет мягкий рассеянный свет по всему пространству комнаты. Для игровой зоны достаточно верхнего света, а для рабочей нужна дополнительная подсветка (настольные лампы и настенные светильники).

В доме, где есть дети, техника должна быть максимально безопасной. Поэтому лучше всего приобрести встраиваемую посудомоечную машину с механической блокировкой двери. А для обработки детской посуды подойдет специальный режим «Гигиена+», оказывающий длительное воздействие водой повышенной температуры.