Ещё
Как сделать интерьер безопаснее: 7 идей для семьи с ребенком
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как сделать интерьер безопаснее: 7 идей для семьи с ребенком 

Inmyroom 14 часов назад
Фото: Inmyroom
С появлением ребенка в доме его здоровье и безопасность становятся приоритетом. Разбираемся, что стоит купить и от чего отказаться.
Для детской подойдут бумажные обои, краска на водной основе и обои из натуральных материалов (бамбука, шпона или шелка). Такие не выделяют вредных токсичных веществ.
Для пола выбирайте пробковое покрытие. Это влагостойкий экологичный материал, который хорошо пружинит под ногами. Можно выбрать качественный ламинат или ковролин. А вот от теплого пола лучше отказаться из-за электромагнитного излучения.
Для потолка лучше использовать краску или побелку, поскольку подвесные потолки собирают много пыли.
Мебель выбирайте из твердых пород древесины — она экологична и устойчива к механическим повреждениям.
Тяжелая мебель должна быть прикреплена к стене, чтобы ее нельзя было опрокинуть.
Никакой синтетики: только натуральный хлопок или лен. Они гипоаллерргенны и хорошо пропускают воздух.
Для малышей выбирайте однотонное постельное белье светлых оттенков — в таком меньше красителей.
Наклейте специальные силиконовые накладки на столы, тумбочки и полки, чтобы во время игры в догонялки никто не поранился.
Обязательно установите заглушки на розетки. Можно подобрать их под цвет интерьера, чтобы не выделялись.
На двери поставьте фиксаторы и блокираторы, чтобы ребенок не прищемил пальцы. Специальные блокирующие замки должны стоять на всех шкафах с острыми предметами, медикаментами, хрупкими и дорогими вещами.
В детской должно быть много естественного света. Если есть возможность, обустройте ее в комнате, окна которой выходят на восток или юго-восток.
Для искусственного освещения подойдет мягкий рассеянный свет по всему пространству комнаты. Для игровой зоны достаточно верхнего света, а для рабочей нужна дополнительная подсветка (настольные лампы и настенные светильники).
В доме, где есть дети, техника должна быть максимально безопасной. Поэтому лучше всего приобрести встраиваемую посудомоечную машину с механической блокировкой двери. А для обработки детской посуды подойдет специальный режим «Гигиена+», оказывающий длительное воздействие водой повышенной температуры.
Inmyroom: последние новости
Как декорировать интерьер без дизайнера: 6 полезных постов В ИКЕА началась распродажа Как оформить бревенчатую баню: проект Юлии Соловьевой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнаженная грудь Задорожной вызвала восхищение41
Как на самом деле выглядят модели plus-size38
Девушка делает интимные фото с незнакомцами35
Глаза на лоб: шокирующий макияж художницы1
Родителям запретили назвать дочь выбранным именем14
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
00:28
Гузееву сравнили с бомжом
Звёзды
00:53
Седокова ищет попугая, чтобы соединить влюбленных
Звёзды
01:00
Боня воссоединилась с экс-возлюбленным
Звёзды
01:00
Бузова показала округлившийся живот
Звёзды
00:05
45-летняя мать четверых детей станцевала в бикини
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение