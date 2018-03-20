Из чего сделать потолок в ванной: плюсы и минусы разных материалов

Мы много думаем о стенах ванной комнаты, о системе хранения, о ванной чаше и смесителях. Выбираем их тщательно и долго. А что же потолки? О них мы задумываемся в самую последнюю очередь и отдаём предпочтение самому простому и понятному нам варианту — побелке. А ведь способов «освоения» этих площадей существует много.

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Оштукатуривание и окраска

Это дёшево, но трудозатратно. Все работы по выравниванию потолка вы способны проделать самостоятельно, однако это может отнять много времени и сил. Окраска тоже сослужит добрую службу лишь в том случае, если вы правильно выберете правильный оттенок или орнамент. Однако если всё сойдётся, дешёвый, красивый и ровный потолок в ванной станет вашей гордостью.

Плитка из пенопласта

Главное достоинство этого материала — простота в использовании. Наклеить плитку, которая скроет большинство мелких неровностей потолка, — раз плюнуть. Правда, если клей подкачает, отделка может мягко опуститься вам на голову в самый неожиданный момент.

Пробка

Борцы за экологичность отделочных материалов могут смело останавливаться на этом пункте и даже не пытаться искать дальше. Вы нашли свой идеал — пробка натуральна, влаго— и огнестойка, антистатична и долговечна. Вариантов пробкового покрытия сейчас множество — это и обои, и рулоны, и панели. Монтаж довольно прост, а эстетическая ценность неоспорима. Правда, если вы решите кардинально изменить интерьер, потолок, скорее всего, придётся переделывать тоже.

Мнение редакции:

— Прорабы пробку откровенно недолюбливают — далеко не всегда понятно, как она поведёт себя в ванной комнате. Однако, на наш взгляд, именно этот материал идеально подходит для санузлов. Единственное, на что стоит обратить внимание — способ монтирования светильников: их лучше не врезать, а делать накладными. Другими словами, хотите пробку на потолок — ищите тех, кто с ней работал.

Натяжной потолок

Красиво, затратно, но довольно скучно. Натянуть пластик или специальную ткань, которая даст прекрасную гидроизоляцию вашей ванне, помогут специалисты. Они же вмонтируют светильники — благо возможности натяжных потолков позволяют подсоединять практически любые светильники, да и высоту сокращают всего сантиметра на три. Вариант этот далеко не бюджетный и практически обнуляющий ваши творческие порывы. Другими словами, «раскрасить» или декорировать натяжной потолок нельзя.

Мнение редакции:

— Считается, что проще всего вмонтировать светильники не в натяжные, а в подвесные потолки, так как там это можно сделать практически в любое время и в любом месте. Но если заранее согласовать расположение электрики и сделать под светильники стационарные отверстия, то и в работе с натяжными потолками сложностей возникнуть не должно.

Подвесной потолок

Лучший выбор для ищущих красоты и солидности во всём. Возможности этого варианта широки, как никакие другие. Здесь вам и возможность монтировать не только светильники, но и подсветку с витражными вставками, использовать самый широкий список материалов, вплоть до алюминия и вагонки, реализовать самые смелые дизайнерские задумки и просто превратить потолок в шедевр. Очевидных минусов подобного предприятия всего два — стоимость и уровень понижения потолка почти на 15 сантиметров. Однако не все минусы лежат на поверхности.

Мнение редакции:

— Так всё-таки подвесной или натяжной потолок? По свидетельству прорабов, разбиравших строительные конструкции в сантехнических кабинах, в пространстве между подвесным и фактическим потолком из-за конденсата за годы эксплуатации скапливается более чем ощутимое количество слизи. А вот специалисты по натяжным потолкам заверяют, что с их конструкциями подобных проблем не возникает благодаря наличию вентиляционных отверстий.

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