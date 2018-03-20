7 трёхкомнатных квартир в скандинавском стиле

Эта трёхкомнатная квартира в скандинавском стиле напоминает уютное книжное кафе, где хочется расположиться поудобнее и почитать интересную книгу. Всё дело в цвете и в деталях. Обычно мужчины не обращают внимания на мелкие детали, обозревая картину в целом. Но для женщин детали всегда важны. О чём и свидетельствует интерьер этой шведской квартиры. Он получился мягким, продуманным и сдержанным.

Так как хозяева этой трёхкомнатной квартиры в скандинавском стиле без ума от велоспорта, то главный вопрос, которым они задались с самого начала, — куда спрятать горные велосипеды. Но дизайнеры Денис Гарбузюк и Ника Лось быстро придумали стильное, практичное и смелое решение — не прятать железных коней, а выставить их на всеобщее обозрение. Для этого их закрепили на кронштейны прямо в коридоре. Попадая в квартиру, первое, что видят гости, — это два ультрамодных горных велосипеда.

Чтобы пространство этой трёхкомнатной квартиры в скандинавском стиле не смотрелось скучно, его разбавили разными акцентами в виде декоративных подушек, текстиля, картин. Чем больше света, особенно дневного, тем темнее допускается цвет фона.

Дизайнеры этой трёхкомнатной квартиры в скандинавском стиле сделали мансардную квартиру в старом доме уютной, красивой и просторной. Эта квартира находится в Швеции, в Гётеборге. Её площадь составляет 87 квадратных метров. Планировка — с угловым расположением.

В условиях сильной занятости заказчика этой трёхкомнатной квартиры в скандинавском стиле дизайнерам из «Мастерской интерьеров Варвары Зеленецкой» была предоставлена практически полная свобода в выборе мебели. Благодаря этому обстоятельству авторам удалось внести в обстановку определённую долю игры. К примеру, на белой кухне расположилась контрастная чёрная обеденная группа, а белое кресло и журнальный столик прекрасно согласуются с тёмно-серым диваном и чёрными светильниками.

Две комнаты в этой трёхкомнатной квартире в скандинавском стиле отведены под спальни. Они очень яркие и жизнерадостные и изобилуют красивым текстилем, который тоже характерен для скандинавского стиля. А ещё тут сохранён старенький камин.

У новой трёхкомнатной квартиры в скандинавском стиле, где живёт блогер Джоанна Годдард и её супруг Алекс, сплошные достоинства: просторные комнаты, огромные окна и, что очень важно, «приставленный» к проекту талантливый дизайнер Эмили Хендерсон.

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