Ещё
Elle Decoration Design Days в Уфе, спикеры: Светлана Арефьева
Далее:
Читайте также:
Ещё

Elle Decoration Design Days в Уфе, спикеры: Светлана Арефьева 

Собака 11 часов назад
Фото: Собака
Основатель и ведущий дизайнер Well Done Interior Светлана Арефьева прочитает курс«Декораторские трюки. Как создать интерьер, используя проверенные декоративные приемы». Светлана Арефьева окончила архитектурный факультет Санкт-Петербургской Академии Художеств. Первой большой работой дизайнера стала реконструкция Стрельнинского дворца для Президента России. После окончания школы работала в архитектурном бюро с Вероникой Блумгрен, а позднее основала Well Done Interiors, работая в партнерстве с Ольгой Полонской. Входит в топ 100 лучших декораторов страны по версии журнала AD.
Зарегистрироваться на Elle Decoration Design Days можно по ссылке.
Собака: последние новости
"С новым домом": дизайн для победителей конкурса МЕГИ и ИКЕА покажут по ТВ Elle Decoration Design Days в Уфе,спикеры: Анна Муравина Дорого-богато. 5 самых дорогих жилплощадей, выставленных на продажу в Перми
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнаженная грудь Задорожной вызвала восхищение41
Как на самом деле выглядят модели plus-size38
Девушка делает интимные фото с незнакомцами35
Глаза на лоб: шокирующий макияж художницы1
Родителям запретили назвать дочь выбранным именем14
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
00:28
Гузееву сравнили с бомжом
Звёзды
00:53
Седокова ищет попугая, чтобы соединить влюбленных
Звёзды
01:00
Боня воссоединилась с экс-возлюбленным
Звёзды
01:00
Бузова показала округлившийся живот
Звёзды
00:05
45-летняя мать четверых детей станцевала в бикини
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение