Gasparri Arredamenti представляет новые тенденции дизайна 2018

альконара-Мариттима, Италия, March 20, 2018/PRNewswire/ — Итальянская компания Gasparri Arredamenti, специализирующаяся на изготовлении эксклюзивной и штучной мебели, предлагает предварительный обзор тенденций в дизайне 2018 года, которые будут представлены на предстоящей Выставке мебели в Милане Salone del Mobile.Milano.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/655527/Gasparri_Arredamenti.jpg)

Знаменитая итальянская компания Gasparri Arredamenti, изготавливающая элитную мебель исключительно по индивидуальным и специальным заказам, предлагает предварительный обзор новых тенденций в дизайне 2018 года непосредственно от участников Миланской мебельной выставки в формате путеводителя, доступного для загрузки на сайте http://www.gasparriarredamenti.ru/tendentsii-dizayna-2018/.

Глава компании Паоло Гаспарри (Paolo Gasparri) сообщил следующее: «Как видно из просмотра предварительных материалов по международной мебельной выставке в Милане Salone del Mobile.Milano, в 2018 году тенденции в мире дизайна все больше сосредотачиваются на конструктивных и планировочных решениях, разрабатываемых с применением индивидуальных подходов при высокой степени персонализации конечных результатов, с увеличением доли теплых тонов в отделке и присутствием характерных черт стиля ретро, гармонично сочетающихся с эргономичностью и комфортом, а также отчетливо выделяющимися элементами роскоши; следует отдельно выделить возвращение бархата (главным образом, в обивке мебели), а также повышенное внимание к озеленению дома, в частности с использованием растений, которые не только украшают домашний интерьер, но и сближают нас с природой, давая нам возможность лучше познавать ее.

Что касается использования натуральных материалов в оформлении интерьера, центр тяжести сегодня, как никогда, смещен в сторону древесины: для изготовления предметов домашней обстановки применяются самые различные типы древесного массива многочисленных оттенков; отдельно следует отметить высокое качество данной продукции. Пристальное внимание уделяется экологичной архитектуре, характерным примером которой может служить жилой комплекс „Вертикальный лес“, построенный по проекту студии Боэри, а также использованию высококачественных сырьевых материалов в сочетании с наиболее передовыми технологиями и максимально бережным отношением к природе ― настоящему и будущему человечества.

Мы тщательно прорабатываем каждый предмет мебели с учетом личности домовладельца и его целей, сотрудничаем с архитекторами, дизайнерами и другими специалистами, принимая во внимание запросы конечных потребителей. Мы будем рады встрече с архитекторами, дизайнерами и частными клиентами на Миланской неделе дизайна, которая пройдет с 17 по 22 апреля в Милане, а также в головном офисе нашей компании в Фальконара-Мариттиме или в любой другой точке мира», ― заключает Паоло Гаспарри.

Gasparri Arredamenti ― итальянская компания, занимающаяся проектированием и производством высококачественной мебели по индивидуальным заказам архитекторов, застройщиков, эксплуатирующих организаций, а также частных лиц из Италии, России и других стран мира. Компания не предлагает стандартных моделей, а создает мебель «с нуля» в соответствии с потребностями каждого клиента, подбирая формы и цвета с учетом их пожеланий.

Gasparri Arredamenti

http://www.gasparriarredamenti.ru/ info@gasparriarredamenti.ru Таня Азарова (Tanya Azarova) +7 (495) 266-61-80 https://www.youtube.com/watch?v=E78Z1rzTKQc

Source: Gasparri Arredamenti S. R. L