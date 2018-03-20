Картины на дереве: идеальный способ освежить интерьер

Один из самых лучших подарков близкому, коллеге или просто человеку, который ценит искусство, — это красивая картина. Недавно мы узнали о мастерской «ПапаКарлов», которая делает уникальные картины на дереве в стиле лофт. Такие картины становятся новым трендом в оформлении интерьера любых помещений: от небольших квартир до офисов крупных компаний. Так например, картину на досках от компании «ПапаКарлов» можно было увидеть в интерьере программы Первого канала «Дорогая передача», что уже является показателем качества выполнения работы.

Для изготовления картин используется натуральное дерево хвойных пород. Картина из дерева прослужит гораздо дольше, чем полотно из любых других материалов. В отличие от обычных постеров или изображений на холсте, картины на дереве представляют собой полотно, выполненное из нескольких досок, что визуально делает произведение искусства более необычным. Так, простая фотография превращается в эксклюзивную работу и выглядит как дорогостоящая картина на заказ, выполненная профессиональными художниками. Полотно изготавливается в срок от 1 дня и может быть выполнено в формате от А4 до размеров комнаты или большого выставочного стенда.

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Картины на дереве с фотографиями

Ты можешь присылать любые снимки для составления бесплатного макета и получить представление, как будет выглядеть твоё изображение на досках.

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Авторская коллекция картин «ПапаКарлов»

В каталогах мастерской имеются изображения на любую тематику. Компания «ПапаКарлов» также предоставляет бесплатную услугу по подбору изображений в отличном качестве и может наглядно показать, как картина будет смотреться в твоём интерьере.

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Модульные картины на дереве

Ты мог видеть модульные картины в модных заведениях вроде кафе и ресторанов, в офисах известных компаний. В общем, они пользуются большой популярностью. Главная фишка модульных картин — это сегментированность. Если у обычных картин на дереве только небольшое пространство между дощечками, то модульные разделены на несколько секций, которые можно сближать или расставлять по сторонам как угодно. «ПапаКарлов» производит несколько видов модульных картин, которые содержат от двух до десяти секций на выбор.

Подробнее о модульных картинах на дереве → Компания «ПапаКарлов» является уникальным производителем картин на досках и осуществляет доставку по всей России.

Обобщая всё вышесказанное, картины на дереве от «ПапаКарлов» — это хороший подарок, особенно для людей, которые делают ремонт и хотят необычно украсить свою квартиру.