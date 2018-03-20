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В Волгограде прошла дизайн-конференция VIP 2018
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В Волгограде прошла дизайн-конференция VIP 2018 

Roomble.com 8 часов назад
Фото: Roomble.com
В ней приняли участие ведущие дизайнеры и архитекторы города, которые рассказывали о тенденциях рынка и новинках индустрии. Встреча прошла в новой фирменной шоу-рум Feldhaus Klinker, с презентации которой и началось мероприятие. Клинкерная плитка, решения для фасадов, террас и гаражей, кирпич и черепица, дренажные системы и смеси — тепло уже совсем скоро придёт, а значит всё перечисленное понадобится для ремонта и строительства. И есть место, где это и многое другое можно приобрести.
Приглашённые профессионалы делились опытом и достижениями, оценивали тренды и набирались новых знаний, слушая лекции экспертов. Особыми спикерами стали Марина Прозоровская, главный инженер-конструктор компании Velux (производитель мансардных окон), и Оксана Кашенко — главный редактор портала Roomble.com. Они приехали из Москвы специально ради мероприятия Feldhaus Klinker. Марина рассказывала, как привнести в дом больше света за счёт правильно спроектированных окон и как сделать мансардный этаж, а Оксана поделилась советами создания продающего инстаграма — одного из основных инструментов в работе дизайнера сегодня.
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