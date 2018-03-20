«С новым домом»: дизайн для победителей конкурса МЕГИ и ИКЕА покажут по ТВ

Две специальные серии программы «Меняйся вместе с МЕГОЙ», посвященные МЕГА-переделке кухни-гостиной в квартире победителей конкурса «С новым домом!» представит нижегородский телеканал «Волга» 24 и 31 марта.

Олега Федоровых. Итоги конкурса «С новым домом!» от торгового центра МЕГА Нижний Новгород и магазина ИКЕА были подведены 24 января, и уже в совсем скоро состоится показ телевизионной программы с результатами ремонта кухни-гостиной для победителей розыгрыша — Екатерины

В конкурсе «С новым домом!» смогли принять участие жильцы новых жилых комплексов, расположенных рядом с МЕГОЙ-Нижний Новгород. В анкете участникам нужно было рассказать о своем доме и о своей семье, а также о том, почему именно они должны получить в подарок уютный интерьер комнаты. Победитель был определен путем голосования членов жюри, в состав которого вошли представители МЕГИ и ИКЕА.

Весь процесс ремонта квартиры по дизайн-проекту профессионалов ИКЕА — экспертов в области домашнего комфорта — снимался для ТВ-шоу, поэтому теперь все смогут увидеть, как происходило преображение пространства.

Победителями розыгрыша стала семья Федоровых: письмо Екатерины и Олега так понравилось организаторам конкурса «С новым домом!», что именно им выпал счастливый шанс получить в подарок дизайн-проект от ИКЕА и ремонт кухни-гостиной.

При заполнении анкеты участникам конкурса предлагалось отметить стили, которые нравятся им больше всего. Семья Федоровых выбрала несколько вариантов: светлый скандинавский дизайн, яркие акценты в стиле «модерн» и строгие сдержанные линии. Каким в итоге получилось обновленное пространство, и пришлось ли оно по душе Екатерине и Олегу, можно будет увидеть в эфире телеканала «Волга» 24 и 31 марта.