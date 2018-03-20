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Зачем Ирина Лачина надела меховые тапочки
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Зачем Ирина Лачина надела меховые тапочки 

WomanHit.ru 7 часов назад
Фото: WomanHit.ru
Модные эксперты WomanHit.ru считают, что для похода на дефиле актриса выбрала специфический, но симпатичный наряд
Илья Легостаев
Такой наряд может стать отличным дополнением к резюме дизайнера по интерьерам или элементом загородного шика в лучшем смысле этого слова. Для похода на дефиле выбор весьма специфический. Впрочем, расслабленное настроение всегда приветствуется.
Анастасия Бойченко
Меховые тапочки, пожалуй, были перебором в сторону хюгге, но в остальном Ирина выглядит вполне непринужденно и симпатично. К тому же всегда отрадно видеть российскую звезду в непривычной неяркой гамме.
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