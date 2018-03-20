Зачем Ирина Лачина надела меховые тапочки

Модные эксперты WomanHit.ru считают, что для похода на дефиле актриса выбрала специфический, но симпатичный наряд

Такой наряд может стать отличным дополнением к резюме дизайнера по интерьерам или элементом загородного шика в лучшем смысле этого слова. Для похода на дефиле выбор весьма специфический. Впрочем, расслабленное настроение всегда приветствуется.

Меховые тапочки, пожалуй, были перебором в сторону хюгге, но в остальном Ирина выглядит вполне непринужденно и симпатично. К тому же всегда отрадно видеть российскую звезду в непривычной неяркой гамме.