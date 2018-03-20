Интерьерные убийцы: 9 ошибок в оформлении маленькой квартиры 

1. Покрытие с мелкими и слишком крупным рисунком
Дизайн: Liz Levin Interiors
Обои или плитка с маленьким узором или слишком большим рисунком — не лучшее решение для маленьких квартир.
Как надо: если хочется акцента — оформите одну стену отлично от других, используйте ненавязчивые геометрические узоры, цветы среднего размера или трендовые арабские мотивы.
Дизайн: Lovejoy Designs
2. Много мебели
Дизайн: Архитектурная студия «BAZHENOV Art-studio»
В маленьких квартирах нужно ухитриться организовать несколько зон: сна, отдыха, приема пищи, приготовления, хранения одежды, работы и творчества. Кажется, что для этого нужно много мебели, но в малогабаритных помещениях это непростительная ошибка.
Как надо: решить проблему поможет многофункциональная мебель — например, письменный стол, который можно превратить в туалетный, кровать-трансформер, которая прячется в шкафу, складной обеденный стол и другие подобные решения.
Дизайн: Mari Kushino
3. Бессмысленное украшательство
Фото: Amelia Hallsworth
Декор ради декора — это «убийца» интерьеров не только маленьких квартир.
Как надо: аксессуаров должно быть в меру. Достаточно одного ковра, штор, пары уместных картин на стене.
Дизайн: DREAMHOUSE decorations
4. Многослойные шторы
Дизайн: VVDesign
Многослойные гардины с подвязками выходят из моды, они больше не актуальны даже для просторных помещениях.
Как надо: для малогабаритной квартиры лучше использовать светлые оттенки штор с пропускаемостью света более 50%. Обратите внимание на модные льняные полотна и прозрачный тюль.
Дизайн: iPozdnyakov Studio
5. Массивные или слишком маленькие люстры
Дизайн: Luna Grey Interiors
С размером люстры легко ошибиться. Слишком большая будет нависать над полом, маленькая не украсит интерьер и сделает акцент на недостатке квадратных метров.
Как надо: лучше отказаться от люстр в пользу встроенных спотов, дополнить освещение комнаты направленным светом с помощью бра, торшеров или настольных ламп.
Дизайн: Frame Design Lab 6. Много разных цветов в интерьере
Фото: Rikki Snyder
Многоцветность допустима только в крупногабаритных квартирах, и только хороший вкус способен совместить разные цвета стильно. Не усложняйте себе задачу.
Как надо: есть правило сочетания цветов — не больше трех одновременно. Оно уместно не только в дизайне интерьеров, но и fashion-мире. Количество оттенков одного цвета может быть любым. Например, если в выбрали серый, можете использовать любые оттенки от темного до светлого. Яркие цвета лучше добавлять акцентно.
Дизайн: comfydwelling.com 7. Открытые стеллажи
Дизайн: Lompier Interior Group
Открытые стеллажи добавляют объема и жизни интерьеру, но только если они собраны в интересную композицию. Чаще всего полки заставляются разномастными аксессуарами.
Как надо: если хотите оставить полки открытыми, воспользуйтесь советами, как красиво оформить стеллаж. Если нет, лучше закройте полки дверцами или подберите смешанный вариант. Когда открытых полок меньше, проще поддерживать порядок.
Дизайн: A.LONDON
8. Пестрый пол Дизайн: Turner Pocock
Пестрый пол может расширить пространство, если остальные предметы мебели выдержаны в одном цвете. В остальных случаях он мешает и делает малогабаритную квартиру еще меньше.
Как надо: сделайте пол в одном цвете, без узоров. Если выбираете ковер — пусть он будет однотонным.
Дизайн: Michael Downes — UA Creative
9. Лепнина и гипсокартон на потолке
Дизайн: Berphin Interior
Забудьте о лепнине и многоуровневых потолках в малогабаритке. Они только опускают потолок и уменьшают комнату.
Как надо: подходящий вариант — это простой высокий плинтус и карниз. Их можно покрасить в цвет стен, чтобы визуально продлить их и поднять потолок. А иногда можно и вовсе от них отказаться.
Дизайн: Melissa Miranda Interior Design