Квартирный вопрос в Голливуде: продают и покупают Джастин Тимберлейк, Брюс Уиллис, Тайра Бэнкс и Джон Бон Джови

Джастин Тимберлейк вместе с женой Джессикой Бил переехали в пентхаус стоимостью $20 млн Свои нью-йоркские апартаменты семья выставила на продажу за $8 млн (8 лет назад Тимберлейк платил за покупку $6,5 млн)

Пентхаус Soho Mews на Бродвее — трехкомнатная квартирв площадью 240 кв м. Внешние стены из прозрачного стекла от пола до потолка, терраса площадью почти 80 кв м, три ванные комнаты.

Интерьер старой квартиры певца выполнен в современном стиле в светлых тонах. Дизайном и проектированием занималась Gwathmey Siegel.

Стены обшиты деревянными панелями. На кухне для отделки использован мрамор.

В гостиной у камина стоит черный рояль Тимберлейка. Заберет ли певец заберет рояль на новую квартиру пока неизвестно.

В здании работает консьерж, есть частная парковка, фитнес-центр.

Новый четырехкомнатный пентхаус площадью около 465 кв м расположен на 443 Гринвич-стрит. На сегодняшний день это самая дорогая покупка в Нижнем Манхэттене.

Брюс Уиллис уже 30 лет живет в Верхнем Вест-Сайде и далеко уезжать не намерен.

Брюс Уиллис и его жена Эмма Хеминг продали прежнюю квартиру за $17,75 млн (предыдущим владельцем квартиры был совладелец баскетбольного клуба Milwaukee Весли Эденс, Брюс Уиллис купил его апартаменты за $17 млн) и приобрели новую, в два раза меньше и в два раза дешевле. Она обошлась Уиллисам в $7,9 млн Новые апартаменты Уиллиса и Хемминг расположены на верхнем этаже на одной из высоток недалеко от Линкольн-центра. В квартире площадью 278 кв м четыре спальни и четыре ванные комнаты. С высоты открывается панорамный вид на город. Но не нью-йоркские виды заставили семью решиться на покупку, по данным Wall Street Journal самое сильное впечатление на звездную семью произвел дизайн кухни. Именно кухня стала определяющим фактором при покупке квартиры.

В башне, где теперь живет актер, 42 этажа, она спроектирована фирмой Сезара Пелли Pelli Clarke Pelli. В высотке 246 резиденций, на территории крытый бассейн длиной 23 метра, фитнес-центр, спа-салон, детская комната, садовая терраса и парковка.

Лос-Анджелес, Тайра Бэнкс

Ведущая телешоу «Топ-модель по-американски» и модель Тайра Бэнкс потратила $7 млн на покупку дома в стиле модерн в районе Пасифик Палисадес.

В трехэтажном доме площадью 572 кв м пять спален, пять ванных комнат, подключена технология «умный дом». Из главной спальни открывается вид на океан. Из окон других комнат виден город.

Оборудованы винный погреб, тренажерный зал, бар, спа-салон и кинозал. На участке также есть бассейн.

Американская модель купила дом, заплатив полную запрашиваемую цену. Дом появился на рынке в сентябре 2017 года. Помимо этого Тайре Бэнкс также принадлежит дуплекс площадью 650 кв м в Бэттери-Парк-сити в Нижнем Манхэттене. Пентхаус с пятью спальнями обошелся ей в 2009 году в $10,3 млн Лос-Анджелес, Адам Левин

Адам Левин, один из судей американского «Голоса» и солист группы Maroon 5, продает свой дом в Лос-Анджелесе Джону Мэйеру.

Левин продает дом за $13,5 млн (в 2012 году он заплатил за него $4,83 млн). Кстати, 2016 году певец уже выставлял дом на продажу. Тогда цена составляла $17,5 млн Дом площадью 660 кв м, расположенный в Каньоне Бенедикт, был построен в 1940 году в стиле ранчо. Однако Адам Левин полностью перестроил особняк. В доме пять спален, семь ванных комнат, обширная гостиная, медиа-зал, рабочий кабинет и тренажерный зал. Помимо этого на участке есть бассейн или теннисный корт.

Ранее в этом году Адам Левин и его жена, модель Принслу Бехати, продали свой особняк в Холмби-Хиллз за $18 млн На этом переезды не закончились, и коллекцию недвижимости певца пополнил новый особняк в Беверли-Хиллз стоимостью $33,9 млн До этого владельцем дома был Макс Мучник , один из создателей сериала «Уилл и Грейс».

Не всем звездам удается быстро решить квартирный вопрос. Британский певец Гарри Стайлз уже больше года пытается продать свой дом. Установленная цена — $8 млн Дом 1946 года постройки расположен в Голливуд Хиллс. Площадь — 1250 кв. м., в доме три спальни, пять ванных комнат, тренажерный зал, бассейн. Одна из особенностей дома — панорамные окна, из которых открывается вид на океан и центр Лос-Анджелеса.

Гарри Стайлз купил особняк в январе 2016 за $6,87 млн А затем — апартаменты на Манхэттене. Дом оказался более не нужен Стайлзу, и было решено его продавать. Изначально певец дом на продажу за $9 млн В течение года безуспешных поисков покупателя певец снизил цену на миллион.

Рок-музыкант и лидер группы Bon Jovi Джон Бон Джови потратил $10 млн на покупку нового дома на Палм-Бич во Флориде. Двухэтажный особняк площадью 630 кв м расположен на берегу Атлантического океана.

В доме 1985 года постройки четыре спальни, пять ванных комнат, бассейн, гараж на две машины, спа-салон, есть и собственный лифт. Спальни обставлены деревянной мебелью, у каждой — собственный балкон. Дом хорошо освещен благодаря панорамным окон в гостиной.

В феврале этого года Джон продал свой дуплекс с тремя спальнями на Манхэттене за $15 млн (Джон купил его в 2015 году за $12 млн). Чтобы быстрее продать свое нью-йоркское жилье, Бон Джови скинул цену на $2 млн