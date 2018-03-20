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В «Городе мастеров» района Марьино создали необычные украшения для интерьера
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В «Городе мастеров» района Марьино создали необычные украшения для интерьера 

Управа района Марьино 5 часов назад
Фото: Капотнинский меридиан
Прозрачные сосуды, наполненные цветным песком — модный и стильный аксессуар оформления интерьера, позволяющий украсить любое помещение.
Создание подобных композиций — ручная работа, не представляющая особых трудностей, главное взять правильное направление и постепенно двигаться вперед от простых узоров к более сложным рисункам.
Ребята из отделения дневного пребывания детей и подростков ТЦСО «Марьино» на мастер-классе в клубе творческого развития «Город мастеров» с радостью принялись осваивать новый для себя вид творчества. Воплощение идей и фантазий маленьких мастеров в реальность, их кропотливый ручной труд помогают становлению личности детей и просто становятся приятным времяпрепровождением. (то)
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