В Москве открылся новый бутик Bottega Veneta

Дизайн пространства лично разрабатывал креативный директор бренда Томас Майер : трехэтажный бутик площадью 300 квадратных метров выполнен в уникальной концепции, каждый элемент интерьера создан в стиле Bottega Veneta.

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В рамках открытия магазина, специально для этого флагмана была изготовлена классическая сумка Roma в эксклюзивном цвете Prusse и мужской портфель в эксклюзивном темно-коричневом цвете Espresso.

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В новом флагманском бутике будут представлены женские и мужские аксессуары, женская и мужская одежда и обувь, бижутерия и парфюмерная линия Bottega Veneta.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/v-moskve-otkrylsya-novyj-butik-bottega-veneta/