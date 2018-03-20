Как придать гостиной настроение весны: 7 шагов к счастью 

Мы уверены — обновление интерьера всегда влечёт за собой перемены в жизни, хочется надеяться, что весеннее обновление гостиной принесёт антициклон на наши многострадальные земли, и солнце, наконец, вспомнит о своих обязанностях.
1. Цветы
Первое, что приходит на ум при упоминании о весне, это живые цветы. Однако если мысль о срезанных цветах вас не вдохновляет, украсьте гостиную цветущими комнатными растениями в горшках.
2. Растительные принты
Подушки, пледы, обивка, ковёр, шторы — всё это пора вывести из зимней спячки и раскрасить рисунками ближайшего будущего: деревьями, цветами, фруктами и просто ветками и листвой. Орнамент пейсли тоже будет нелишним.
3. Натуральные ткани
Прощаемся с мехом и шерстью и отдаёмся льняному и хлопковому текстилю.
4. Свечи
Они согревают одним своим видом, создают ощущение «живого» света, могут быть оформлены в любом стиле и цветовом формате, а если подыскать аромасвечи с правильным ароматом, можно избавиться от головной боли, успокоить нервы и нормализовать сон.
5. Живопись
На ближайшие месяцы мы рекомендуем оформить стены лёгкими солнечными работами с природной тематикой. Фотографии из отпуска вешать не стоит, он и так не за горами.
6. Аксессуары из натуральных материалов
Камень, древесина, плетёные корзины, глиняные предметы и грубоватые фактуры — то, что нужно в эти суровые дни ожидания тепла и солнца.
7. Весенние оттенки
Пришла пора заменить тёплые сливочные и шоколадные цвета весенней зеленью и синевой. Прибавьте к ним несколько оттенков фуксии, одуванчиков и фиалок в качестве акцентов и наслаждайтесь обновлённым и теперь уже по-настоящему весенним интерьером.
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