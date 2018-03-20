Как придать гостиной настроение весны: 7 шагов к счастью

Мы уверены — обновление интерьера всегда влечёт за собой перемены в жизни, хочется надеяться, что весеннее обновление гостиной принесёт антициклон на наши многострадальные земли, и солнце, наконец, вспомнит о своих обязанностях.

1. Цветы

Первое, что приходит на ум при упоминании о весне, это живые цветы. Однако если мысль о срезанных цветах вас не вдохновляет, украсьте гостиную цветущими комнатными растениями в горшках.

2. Растительные принты

Подушки, пледы, обивка, ковёр, шторы — всё это пора вывести из зимней спячки и раскрасить рисунками ближайшего будущего: деревьями, цветами, фруктами и просто ветками и листвой. Орнамент пейсли тоже будет нелишним.

3. Натуральные ткани

Прощаемся с мехом и шерстью и отдаёмся льняному и хлопковому текстилю.

4. Свечи

Они согревают одним своим видом, создают ощущение «живого» света, могут быть оформлены в любом стиле и цветовом формате, а если подыскать аромасвечи с правильным ароматом, можно избавиться от головной боли, успокоить нервы и нормализовать сон.

5. Живопись

На ближайшие месяцы мы рекомендуем оформить стены лёгкими солнечными работами с природной тематикой. Фотографии из отпуска вешать не стоит, он и так не за горами.

6. Аксессуары из натуральных материалов

Камень, древесина, плетёные корзины, глиняные предметы и грубоватые фактуры — то, что нужно в эти суровые дни ожидания тепла и солнца.

7. Весенние оттенки

Пришла пора заменить тёплые сливочные и шоколадные цвета весенней зеленью и синевой. Прибавьте к ним несколько оттенков фуксии, одуванчиков и фиалок в качестве акцентов и наслаждайтесь обновлённым и теперь уже по-настоящему весенним интерьером.

Читайте также:

30 самых красивых серых гостиных

Добро пожаловать к столу!

10 самых необычных гостиных, созданных российскими архитекторами