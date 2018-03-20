Ещё
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Далее:
Читайте также:
Ещё

7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы 

IVD.ru 4 часа назад
Фото: IVD.ru
1. Спальня за шторами
Дизайн: ALLARTSDESIGN
Чтобы не перегружать помещение мебелью и громоздкими перегородками, дизайнеры использовали ткань. Как видите, даже легкими шторами в комнате можно не только закрыть окна, но и сделать их частью зонирования пространства — например, мягко отгородить спальну зону. Это довольно практичный вариант: ткань легко чистится, меняется и крепится.
2. Мини-офис на лоджии
Дизайн: TRIANGLE Architecture & design
Создание рабочего кабинета в однокомнатной квартире — удобное решение для тех, кто часто занимается делами на дому. Рабочий уголок можно обустроить совместно со спальней, где обычно царит тишина и покой. Зонирование спальни опять же выполнено при помощи аккуратной шторки — она визуально разделяет спальное место и рабочую зону и к тому же позволяет защитить комнату от утренних лучей солнца.
3. Открытый стеллаж
Дизайн: Corynne Pless
Зонирование комнаты на гостиную и спальню — одна из главных интерьерных задач для владельцев однушек. Вот еще один пример несложного и бюджетного варианта зонирования комнаты на гостиную и спальню — готовый открытый стеллаж. Однозначные плюсы — хорошее освещение дальней от окна части комнаты и много места для домашней библиотеки или коллекции.
4. Спальня за стеклом
Дизайн: MARTIN architects
Стеклянные стены в этом пространстве оказались тем самым компромиссом между холодным индустриальным началом и простой человеческой потребностью отгородиться, закрыться, чтобы не дуло и не шумело. Тот случай, когда стеклянные перегородки для комнаты — хороший дизайнерский ход со всех точек зрения.
5. Ламели между кухней и гостиной
Дизайн: ANC concept
В этой стандартной однушке дизайнеры убрали перегородку, отделяющую гостиную от коридора, и зонировали пространство деревянными ламелями. Такой же прием был использован между кухней и гостиной. Деревянная перегородка такого типа позволяет вполне однозначно разделить пространство, но при этом визуально никак его не стеснить.
6. Перегородка между гостиной и коридором
Дизайн: Ольга Литвинова
Такого рода зонирование отделяет зону гостиной, чтобы она не просматривалась сразу при входе из коридора. Со стороны гостиной на этой перегородке расположен телевизор, а со стороны прихожей центральную часть конструкции закрыли зеркальными панелями. Такой ход еще и позволяет расширить пространство длинного коридора.
7. Панорамное окно между комнатами
Дизайн: QUALIRENOVATION
Для оптимизации пространства эту квартиру перестроили: перегородку между гостиной и столовой снесли и заменили огромным панорамным окном с индустриальным характером. Такое решение позволяет впустить в квартиру больше света и в то же время придать пространствам больше уединенности.
IVD.ru: последние новости
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 необходимых элементов Декор из бумаги: 9 простых, бюджетных и ярких вариантов для интерьера Просыпаемся с удовольствием: 10 идей для оформления стены напротив кровати
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнаженная грудь Задорожной вызвала восхищение41
Как на самом деле выглядят модели plus-size38
Девушка делает интимные фото с незнакомцами35
Глаза на лоб: шокирующий макияж художницы1
Родителям запретили назвать дочь выбранным именем14
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
00:28
Гузееву сравнили с бомжом
Звёзды
00:53
Седокова ищет попугая, чтобы соединить влюбленных
Звёзды
01:00
Боня воссоединилась с экс-возлюбленным
Звёзды
01:00
Бузова показала округлившийся живот
Звёзды
00:05
45-летняя мать четверых детей станцевала в бикини
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение