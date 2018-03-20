7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы

1. Спальня за шторами

Дизайн: ALLARTSDESIGN

Чтобы не перегружать помещение мебелью и громоздкими перегородками, дизайнеры использовали ткань. Как видите, даже легкими шторами в комнате можно не только закрыть окна, но и сделать их частью зонирования пространства — например, мягко отгородить спальну зону. Это довольно практичный вариант: ткань легко чистится, меняется и крепится.

2. Мини-офис на лоджии

Дизайн: TRIANGLE Architecture & design

Создание рабочего кабинета в однокомнатной квартире — удобное решение для тех, кто часто занимается делами на дому. Рабочий уголок можно обустроить совместно со спальней, где обычно царит тишина и покой. Зонирование спальни опять же выполнено при помощи аккуратной шторки — она визуально разделяет спальное место и рабочую зону и к тому же позволяет защитить комнату от утренних лучей солнца.

3. Открытый стеллаж

Дизайн: Corynne Pless

Зонирование комнаты на гостиную и спальню — одна из главных интерьерных задач для владельцев однушек. Вот еще один пример несложного и бюджетного варианта зонирования комнаты на гостиную и спальню — готовый открытый стеллаж. Однозначные плюсы — хорошее освещение дальней от окна части комнаты и много места для домашней библиотеки или коллекции.

4. Спальня за стеклом

Дизайн: MARTIN architects

Стеклянные стены в этом пространстве оказались тем самым компромиссом между холодным индустриальным началом и простой человеческой потребностью отгородиться, закрыться, чтобы не дуло и не шумело. Тот случай, когда стеклянные перегородки для комнаты — хороший дизайнерский ход со всех точек зрения.

5. Ламели между кухней и гостиной

Дизайн: ANC concept

В этой стандартной однушке дизайнеры убрали перегородку, отделяющую гостиную от коридора, и зонировали пространство деревянными ламелями. Такой же прием был использован между кухней и гостиной. Деревянная перегородка такого типа позволяет вполне однозначно разделить пространство, но при этом визуально никак его не стеснить.

6. Перегородка между гостиной и коридором

Такого рода зонирование отделяет зону гостиной, чтобы она не просматривалась сразу при входе из коридора. Со стороны гостиной на этой перегородке расположен телевизор, а со стороны прихожей центральную часть конструкции закрыли зеркальными панелями. Такой ход еще и позволяет расширить пространство длинного коридора.

7. Панорамное окно между комнатами

Дизайн: QUALIRENOVATION

Для оптимизации пространства эту квартиру перестроили: перегородку между гостиной и столовой снесли и заменили огромным панорамным окном с индустриальным характером. Такое решение позволяет впустить в квартиру больше света и в то же время придать пространствам больше уединенности.