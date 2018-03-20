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В рамках выставки Batimat Russia пройдут бесплатные консультации дизайнеров и архитекторов
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В рамках выставки Batimat Russia пройдут бесплатные консультации дизайнеров и архитекторов 

IVD.ru 4 часа назад
Фото: IVD.ru
С 3 по 6 апреля на выставке Batimat Russia в МВЦ «Крокус Экспо» крупнейшие производители и дистрибьюторы строительных и отделочных материалов, лучшие дизайнеры и архитекторы России и Европы представят современные технологии и материалы в строительстве, интерьерные тренды и новые коллекции.
В рамках выставки ведущие журналы отрасли «Идеи Вашего Дома» и SALON-interior будут проводить бесплатные консультации архитекторов, дизайнеров и декораторов.
Посетители выставки смогут получить исчерпывающую информацию по самым актуальным темам, касающимся строительства и ремонта. Например:
Как сделать перепланировку с наибольшим эффектом?
Как добиться гармонии интересного дизайна и комфорта в небольшом помещении?
Какие материалы и мебель можно использовать, чтобы визуально увеличить пространство?
Что может стать предметом экономии, а на что нужно обратить особое внимание, делая ремонт?
Ответы на эти и другие важные вопросы вы можете получить на стенде журнала «Идеи Вашего Дома», где организованы нон-стоп бесплатные консультации архитекторов и дизайнеров интерьера.
Это замечательная возможность в непринужденной беседе с профессионалами получить ценные советы по декору и функциональному обустройству дома.
Сделать консультацию архитекторов более эффективной очень просто — для этого нужно не забыть чертежи и фотографии, на основе которых можно будет в ходе консультации создать по-настоящему практичный и запоминающийся интерьер.
Воспользуйтесь бесплатной консультацией архитектора — сделайте мечту об идеальном интерьере реальностью!
Ждем вас с 3 по 6 апреля в МВЦ «Крокус Экспо»!
Павильон 3, зал 14, стенд 14-381  Часы работы:
3 апреля — с 12:00 до 18:00  4-5 апреля — с 11:00 до 18:00  6 апреля — с 11:00 до 16:00
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